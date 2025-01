Polska firma zadba o łączność NATO. Celuje też w sieć 6G

Microamp Solutions to rodzimy start-up, który specjalizuje się w innowacyjnych technologiach fal milimetrowych (mmWave) dla sieci 5G. Firma założona w 2019 r. opracowuje zaawansowane rozwiązania plug-and-play, jak nadajniki mmWave oraz zdalne głowice radiowe 5G (RRH), które umożliwiają ultraszybką i tzw. niskolatencyjną komunikację bezprzewodową. Technologie lubelskiej firmy znajdują zastosowanie w zaawansowanych usługach, jak przemysłowe systemy AR/VR, transmisje wideo 8K czy zdalne sterowanie urządzeniami.

Nowatorska technologia dla NATO

W Microamp przekonują, że spółka wyrosła na jednego z kluczowych graczy w 5G. Start-up kierowany przez Dawida Kuchtę ma na koncie kilka sukcesów. Niedawno została np. wybrany do prestiżowego programu NATO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), jednej z ciekawych inicjatyw sojuszu północnoatlantyckiego, mających na celu wspieranie i przyspieszanie innowacji. W ramach projektu zespół Microamp tak dostosuje wielogigabitową sieć 5G mmWave, aby lepiej sprostać wymagającym potrzebom łączności obronnej i awaryjnej oraz wykorzystać centra testowe i doradców NATO do opracowania aplikacji o znaczeniu krytycznym. W Microamp Solutions podkreślają, że są w stanie łączyć innowacje z praktycznym zastosowaniem w sektorze obronnym, przemysłowym i ratowniczym, a – dzięki strategicznym partnerstwom oraz udziałowi w programach, takich jak NATO DIANA – firma dynamicznie wzmacnia swoją pozycję na globalnym rynku.

O tej pozycji niech świadczy fakt, że do programu NATO z 2 tysięcy aplikujących podmiotów z Polski dostały się tylko 3. Start-up opracowuje zaawansowaną technologię 5G mmWave – projektuje i dostarcza sieci o przepustowości wielu gigabitów i ultraniskich opóźnieniach, a także zintegrowane rozwiązania umożliwiające szybkie wdrażanie sieci w trudnych warunkach, takich jak klęski żywiołowe czy operacje taktyczne (właśnie w ramach DIANA firma tworzy systemy umożliwiające szybkie wdrażanie sieci ad-hoc w sytuacjach awaryjnych). Jak tłumaczą nam w start-upie, technologie te są testowane w rzeczywistych warunkach operacyjnych z pomocą centrów testowych NATO i ekspertów ds. obronności. Co ciekawe, spółka ma kilka istotnych partnerstw technologicznych. Chodzi m.in. w współpracę z AMD (amerykański gigant elektroniczny, producent układów scalonych) w zakresie tworzenia radiotelefonów 5G, które zasilają sieci Microamp 5G mmWave, czy o kooperację z Druid Software (odnosi się to do zintegrowanego rozwiązanie łączącego sieć RAN Microamp z platformą sieci rdzeniowej Druid, wspierającego przemysł, instytucje rządowe i laboratoria). Do tego dochodzi partnerstwo z Radisys (połączenie technologii Open RAN 5G mmWave z zaawansowanymi warstwami RAN Radisys, co owocuje zwiększoną mocą i stabilnością sieci).

– Stworzyliśmy i nadal tworzymy wokół siebie ekosystem partnerów, którzy budują swoje rozwiązania na bazie naszej technologii. Pozwala to nam na skalowanie i eksplorację rożnych segmentów rynku – komentuje Dawid Kuchta. – Nasze technologie znajdują zastosowanie nie tylko w sektorze obronnym, ale także w energetyce, górnictwie, logistyce, przemyśle, rozrywce i usługach publicznych – wylicza nasz rozmówca.