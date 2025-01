Firma z Polski odchudzi Włochów i Hiszpanów. Ta technologia zyskała uznanie w Europie

Warszawski start-up w innowacyjny sposób chce walczyć z problemem otyłości i nadwagi. Stojący na czele spółki Paweł Seweryn wierzy w sukces, bo - jak podkreśla - po udanym starcie na rynku polskim udało się przekonać do projektu ponad tysiąc klientów. - Są z nami średnio od 6 do 12 miesięcy. Jesteśmy gotowi, by poszerzać naszą działalność za granicę. Potencjał ekspansji jest ogromny. Tylko w trzech krajach: Polsce, Hiszpanii i Włoszech możemy dotrzeć do 35 mln możliwych pacjentów - wskazuje. I zauważa, że wartość tego rynku szacowana jest na 9 mld euro, choć ma potencjał wzrostu do ponad 43 mld euro (jeśli uwzględni się ubezpieczenia zdrowotne).

- Tylko w 2025 r. planujemy czterokrotny wzrost naszych przychodów - zapowiada współzałożyciel Holi Health.

Polska firma chce pozyskać inwestorów i rozpocząć ekspansję

Holi to polska, w pełni cyfrowa klinika zdrowia metabolicznego. Jak twierdzą jej twórcy, jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej oferuje „holistyczne podejście do leczenia otyłości i nadwagi". Co to znaczy? Wedle Pawła Seweryna uwzględnia dietę, styl życia oraz nowoczesne leczenie farmakologiczne, w tym zastosowanie analogów GLP-1 (chodzi o leki obniżające hemoglobinę glikowaną przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wynikającego z braku ryzyka hipoglikemii), które przypominają ludzki GLP-1, ale działają dłużej (to właśnie dzięki temu mechanizmowi odczuwa się mniejszy głód).

- Klinikę Holi tworzy zespół dietetyków, lekarzy i psychologów, którzy zapewniają indywidualne podejście do pacjenta - wyjaśniają w start-upie. I zauważają, że proponowany plan leczenia koncentruje się nie tylko na redukcji masy ciała, ale także na zmianie nawyków żywieniowych, poprawie ogólnego stanu zdrowia oraz na wsparciu psychicznym pacjenta.