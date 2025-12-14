Koniec kradzieży rowerów? Polski pomysł podbija świat

Aktualizacja: 14.12.2025 23:17 Publikacja: 14.12.2025 10:12
Polski system pomoże w walce ze złodziejami rowerów
Foto: Adobe Stock
Poznański start-up Trebiada szykuje małą rewolucję na rynku rowerowym. Firma rozwijana przez Daniela Kurpisza buduje „warstwę cyfrowej tożsamości” dla… mikromobilności. Spółka opracowała platformę, która przypisuje każdemu pojazdowi unikalny Bicycle Identification Number (BIN), łącząc go z danymi produkcyjnymi, informacjami o własności, historią serwisową, zdarzeniami ubezpieczeniowymi oraz funkcjami antykradzieżowymi. To przełom w podejściu do rowerów, które dzięki polskiemu projektowi mogą być identyfikowane tak samo jak samochody.
Projekt nazywa się BikeID. To zaawansowany technologicznie system – wykorzystuje tagi RFID/NFC oraz koncept weryfikacji opartej na blockchainie. Efekt? Trebiada stworzyła ekosystem zaufanej infrastruktury danych o jednośladach – dla producentów, detalistów, ubezpieczycieli, sieci serwisowych oraz użytkowników. System ten jest wdrażany przez wiodące marki i sprzedawców w Polsce, a obecnie wchodzi też na rynki międzynarodowe, gdzie zresztą robi furorę. W zeszłym miesiącu BikeID zdobył pierwsze miejsce w organizowanym w Berlinie konkursie „Battle of the Builders”, odbywającym się podczas tegorocznego Cardano Summit (za wydarzeniem poświęconym nowym technologiom stoi Cardano Foundation), a jury jednogłośnie doceniło polski zespół za stworzenie pierwszego na świecie, w pełni ustandaryzowanego, zdigitalizowanego systemu identyfikacji rowerów oraz jego w pełni funkcjonujące wdrożenie.
BIN, czyli odpowiednik numeru VIN w motoryzacji, to w praktyce cyfrowy paszport roweru – kod składa się z pięciu sekcji tworzących 19-znakowy unikalny identyfikator (pierwsze cztery znaki symbolizują kraj i producenta, kolejne opisują produkt: typ pojazdu, rozmiar ramy, rozmiar kół, model, rok produkcji, konkretną fabrykę, a ostatnia sekcja to numer sekwencyjny, nadający rowerowi jednoznaczną, niepowtarzalną tożsamość). Jak tłumaczy Daniel Kurpisz, do tej pory każdy producent nadawał własne oznaczenia, a teraz może powstać centralny, zunifikowany system.
– BIN po raz pierwszy tworzy jednolity międzynarodowy standard, który przypisuje rowerowi niepowtarzalny numer, zapisuje wszystkie dane w sposób niezmienny, w stosowanej także przez największe banki technologii blockchain – wylicza. I zaznacza, że BikeID umożliwia natychmiastową identyfikację roweru w dowolnym miejscu na świecie.
– Branża rowerowa jest gotowa na praktyczne rozwiązania, które realnie pomagają zarówno producentom, jak i użytkownikom. Naszym celem od początku było stworzenie jednego, globalnego standardu identyfikacji, ponieważ rower zasługuje na taki sam poziom uwagi i możliwości ochrony jak samochód – komentuje Kurpisz. – BikeID daje każdemu rowerowi tożsamość, która towarzyszy mu przez całe jego życie – od fabryki, przez sklep, aż do użytkownika – kontynuuje.
Wyjaśnia przy tym, że rozwiązanie jest częścią szerszej koncepcji, określanej jako Micromobility Data Backbone. Chodzi o międzynarodową infrastrukturę, która umożliwia producentom, sprzedawcom i serwisom łączenie danych o rowerach w jednym, bezpiecznym systemie, kompatybilnym z nadchodzącą w UE regulacją Digital Product Passport.
Wyróżnienie na Cardano Summit nie jest przypadkowe. Cardano to blockchain trzeciej generacji zaprojektowany z myślą o rzeczywistych, komercyjnych zastosowaniach, ale kładący nacisk na bezpieczeństwo. Cardano umożliwia tworzenie odpornych na manipulacje systemów danych, wspierając m.in. rozwiązania tożsamości cyfrowej, rejestry aktywów, platformy łańcucha dostaw oraz infrastrukturę sektora publicznego. Frederik Gregaard, prezes Cardano Foundation, nie ma wątpliwości, że BikeID to dojrzały projekt technologiczny, gotowy do wdrożenia na szeroką skalę.
– Poziom innowacji, kompetencje zespołu oraz globalny potencjał, jaki niesie standaryzacja cyfrowej identyfikacji rowerów, wyróżniają BikeID na tle branży – zauważa.
Poznański start-up mierzy wysoko. Daniel Kurpisz podkreśla, że w tym wypadku polska myśl technologiczna może wyznaczać kierunek rozwoju. – To dopiero początek naszych ambicji – mamy wiele planów – przekonuje.
BikeID rozwija ekosystem w kierunku pełnej obsługi całego cyklu życia roweru. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem inteligentnych usług serwisowych, takich jak automatyczne rekomendacje przeglądów oparte na danych z systemu, możliwość szybkiego umawiania wizyt w autoryzowanych punktach czy ubezpieczenia roweru. Platforma zostanie również w pełni zintegrowana z blockchainem, co zapewni jeszcze wyższy poziom ochrony danych i transparentności. Powstaje także ogólnodostępna baza skradzionych rowerów, która ma wzmocnić bezpieczeństwo i zwiększyć szanse na odnalezienie skradzionych rowerów. Już trwają rozmowy z policją, by wdrożyć procedurę automatycznych zgłoszeń kradzieży.
Ale BikeID ma więcej możliwości – system automatycznie generuje raporty zgodne z nadchodzącymi regulacjami UE, takimi jak Right to Repair czy Battery Passport, ułatwiając przygotowanie do nowych obowiązków prawnych. Dodatkowym atutem jest dostęp do rynkowych danych w czasie rzeczywistym, które pozwalają śledzić popularność modeli i geografię sprzedaży, wspierając trafniejsze decyzje produkcyjne. Dla sklepów BikeID to więc narzędzie do poprawy rentowności i skuteczniejszego budowania relacji z klientami. Z kolei użytkownikom aktywacja BIN automatycznie przypomina o przeglądach. W start-upie tłumaczą, że bez względu na to, czy użytkownik kupi rower, który już jest wyposażony w specjalny tag RFID i kartę NFC czy zestaw do samodzielnego montażu, klient będzie mógł zarejestrować swój rower i zapewnić mu „tożsamość”. Numer identyfikacyjny zapisany w chmurze umożliwia natychmiastowe potwierdzenie legalności roweru.
