Koniec kradzieży rowerów? Polski pomysł podbija świat

Z tego artykułu dowiesz się: Jak działa system BikeID i w jaki sposób korzysta z technologii blockchain?

Co daje przypisanie rowerowi unikalnego numeru BIN?

Jakie plany rozwoju ma poznański start-up Trebiada?

Poznański start-up Trebiada szykuje małą rewolucję na rynku rowerowym. Firma rozwijana przez Daniela Kurpisza buduje „warstwę cyfrowej tożsamości” dla… mikromobilności. Spółka opracowała platformę, która przypisuje każdemu pojazdowi unikalny Bicycle Identification Number (BIN), łącząc go z danymi produkcyjnymi, informacjami o własności, historią serwisową, zdarzeniami ubezpieczeniowymi oraz funkcjami antykradzieżowymi. To przełom w podejściu do rowerów, które dzięki polskiemu projektowi mogą być identyfikowane tak samo jak samochody.

Cyfrowy ślad rowerowy

Projekt nazywa się BikeID. To zaawansowany technologicznie system – wykorzystuje tagi RFID/NFC oraz koncept weryfikacji opartej na blockchainie. Efekt? Trebiada stworzyła ekosystem zaufanej infrastruktury danych o jednośladach – dla producentów, detalistów, ubezpieczycieli, sieci serwisowych oraz użytkowników. System ten jest wdrażany przez wiodące marki i sprzedawców w Polsce, a obecnie wchodzi też na rynki międzynarodowe, gdzie zresztą robi furorę. W zeszłym miesiącu BikeID zdobył pierwsze miejsce w organizowanym w Berlinie konkursie „Battle of the Builders”, odbywającym się podczas tegorocznego Cardano Summit (za wydarzeniem poświęconym nowym technologiom stoi Cardano Foundation), a jury jednogłośnie doceniło polski zespół za stworzenie pierwszego na świecie, w pełni ustandaryzowanego, zdigitalizowanego systemu identyfikacji rowerów oraz jego w pełni funkcjonujące wdrożenie.

BIN, czyli odpowiednik numeru VIN w motoryzacji, to w praktyce cyfrowy paszport roweru – kod składa się z pięciu sekcji tworzących 19-znakowy unikalny identyfikator (pierwsze cztery znaki symbolizują kraj i producenta, kolejne opisują produkt: typ pojazdu, rozmiar ramy, rozmiar kół, model, rok produkcji, konkretną fabrykę, a ostatnia sekcja to numer sekwencyjny, nadający rowerowi jednoznaczną, niepowtarzalną tożsamość). Jak tłumaczy Daniel Kurpisz, do tej pory każdy producent nadawał własne oznaczenia, a teraz może powstać centralny, zunifikowany system.

– BIN po raz pierwszy tworzy jednolity międzynarodowy standard, który przypisuje rowerowi niepowtarzalny numer, zapisuje wszystkie dane w sposób niezmienny, w stosowanej także przez największe banki technologii blockchain – wylicza. I zaznacza, że BikeID umożliwia natychmiastową identyfikację roweru w dowolnym miejscu na świecie.