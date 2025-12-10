24 godziny na cyfrowe rozwiązania. Znamy zwycięzców HackNation 2025

Aktualizacja: 11.12.2025 01:48 Publikacja: 10.12.2025 12:46
Strefa kodowania
Foto: mat. pras.
HackNation 2025 to jedno z najbardziej ambitnych wydarzeń technologicznych w historii polskiej administracji. Choć Polska od lat gości największe maratony programistyczne w Europie, marka HackNation debiutuje na mapie cyfrowych wydarzeń. Jest to pierwsza inicjatywa organizowana bezpośrednio przez rząd na taką skalę, której celem nie jest tylko „burza mózgów”, ale wyłonienie gotowych do wdrożenia rozwiązań (MVP) dedykowanych wyłącznie potrzebom administracji. – To połączenie nowoczesnych technologii, młodych umysłów z całej Polski i chęci zmierzenia się z wyzwaniami – mówił wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierając w sobotę rano HackNation 2025. – Mam nadzieję, że sprawicie nam mikołajkowy prezent i stworzycie takie rozwiązania, z których skorzystają nasi rodacy i które zapiszą się w historii – dodał wiceminister.
Wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierający HackNation 2025
Foto: mat. pras.
16 rozwiązań z potencjałem
Przez kolejne 24 godziny, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze tętniło pracą. Półtora tysiąca uczestników analizowało dane, projektowało, programowało i testowało swoje pomysły, mierząc się z 16 zadaniami przygotowanymi przez administrację publiczną oraz spółki Skarbu Państwa.
Jednym z filarów HackNation była ogromna grupa ponad 250 mentorów – specjalistów z różnorodnych dziedzin, związanych zarówno ściśle z technologią, jak też z cyberbezpieczeństwem, prawem czy biznesem. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele instytucji, które przygotowały zadania, dzięki czemu uczestnicy mogli bezpośrednio rozwiewać wątpliwości dotyczące specyfiki poszczególnych wyzwań i lepiej rozumieć potrzeby państwa.
Po zakończeniu pracy nad projektami jury oceniło wszystkie zgłoszone rozwiązania i dla każdego z 16 zadań wybrało trzy najlepsze propozycje. Ich twórcy zaprezentowali swoje prototypy, tłumacząc założenia, sposób działania oraz możliwe ścieżki rozwoju. Spośród finałowych trójek jurorzy wskazali po jednym rozwiązaniu na każde zadanie, które w ich ocenie ma największy potencjał do wdrożenia w administracji publicznej.
Strefa kodowania
Foto: mat. pras.
„Wielkie wydarzenie dla Polski”
Każdy zespół, który przygotował zwycięski projekt, otrzymał nagrodę w wysokości 25 tys. zł oraz możliwość dalszej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne wyzwania.
Nagrody wręczał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz reprezentanci instytucji, które przygotowały zadania dla uczestników. Wśród nich był wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a także wiceminister finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
Strefa kodowania
Foto: mat. pras.
– To jest wielkie wydarzenie dla Polski. Zbudowaliście coś niebywałego, połączyliście pasję do sektora ICT z przyszłością państwa. Ten projekt nie udałby się bez waszego zaangażowania. Bez tych setek uśmiechniętych ludzi, którzy przyjechali do Bydgoszczy, aby zrobić to wydarzenie wspólnie z polskim rządem – mówił do uczestników wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w trakcie ceremonii finałowej. – Kończy się HackNation 2025, ale nie kończy się ten projekt. To jest pierwszy krok w kierunku budowania wielkiej pasji do administracji ze strony młodych. Spotykamy się na HackNation 2026 za rok! – zakończył wicepremier.
Rozmowy z mentorką
Foto: mat. pras.
Nie tylko kodowanie
Choć głównym celem HackNation była intensywna praca nad rozwiązaniami realnych problemów, na uczestników czekała także strefa partnerów i relaksu. Mogli tam porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji wspierających wydarzenie oraz złapać oddech między kolejnymi etapami pracy. Przygotowano również specjalną strefę spania, umożliwiającą krótką regenerację w trakcie maratonu.
W ciągu doby uczestnicy mieli także możliwość odprężenia się podczas zabaw i konkursów z nagrodami, które pozwalały na chwilowe odcięcie się od kodu i integrację z innymi zespołami. Dzięki temu HackNation stał się nie tylko wyzwaniem technologicznym, lecz także przestrzenią sprzyjającą budowaniu relacji i tworzeniu społeczności innowatorów.
Strefa relaksu
Foto: mat. pras.
Czym są hackathony?
Idea maratonów programistycznych narodziła się pod koniec lat 90., kiedy to firmy z Doliny Krzemowej zaczęły organizować intensywne spotkania koderów w celu szybkiego rozwoju oprogramowania. Od tego czasu hackathony ewoluowały z niszowych imprez branżowych w globalne narzędzie innowacji, po które coraz odważniej sięgają rządy państw na całym świecie. Jaki jest tego cel? Błyskawiczne przekuwanie abstrakcyjnych pomysłów w działające wersje testowe produktów, co w tradycyjnym modelu przetargowym trwałoby miesiącami. Dla administracji publicznej takie wydarzenia są bezcenną szansą na pozyskanie innowacji z zewnątrz i spojrzenie na biurokratyczne problemy oczami kreatywnych inżynierów.
Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wręcza nagrody w trakcie gali finałowej HackNation 2025
Foto: mat. pras.
Zwycięzcy HackNation 2025
Oto pełna lista zespołów, które stworzyły zwycięskie rozwiązania dla poszczególnych wyzwań:
Cyfrowy nieśmiertelnik (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) – WiWav
Gaming: Los decyduje (Totalizator Sportowy) – All ink
Scenariusze jutra (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – Maciej
Odnalezione zguby (Ministerstwo Cyfryzacji) – OneMoreFix
Zobacz to, czego nie widać (JSW IT Systems) – CombAIns
Wyszukiwarka anomalii (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) – MEWA
Kontrola zakładów wzajemnych (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) – Extempore
AI w służbie decyzji (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – Programiści PWR
ZUS Accident Notification Tool (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – kanapowcy
Chmura pod kontrolą (Centralny Port Komunikacyjny) – HackStorm
Ścieżka prawa (Ministerstwo Cyfryzacji i Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji) – Code Casimir
Prawda w sieci (Centralny Ośrodek Informatyki) – no signal
Zgrany budżet (Ministerstwo Cyfryzacji) – kurki
Bydgoszcz – Ścieżki Pamięci 2.0 (Urząd Miasta Bydgoszcz) – Adrian Michalski
Indeks Branż (PKO BP) – Dominik
Dane bez twarzy (NASK) – Habanero Code
Strefa relaksu
Foto: mat. pras.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Cztery polskie fundusze venture capital dostaną potężny zastrzyk kapitału. Pieniądze te mają zasilić rodzimych i...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Ta transakcja może być zaskoczeniem – twórcy ChatGPT zdecydowali się kupić Neptune.ai, firmę zbudowaną przez Pio...
Ponad tysiąc programistów, analityków, projektantek i strategów zmierzy się w Bydgoszczy z realnymi wyzwaniami p...
Rozmowa z Maciejem Hojszykiem, Commercial B2B Directorem w INEA, ekspertem w dziedzinie transformacji cyfrowej,...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Rozpoczął się nabór do jubileuszowej, piątej edycji Huawei Startup Challenge. W tym roku konkurs koncentruje się...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas