24 godziny na cyfrowe rozwiązania. Znamy zwycięzców HackNation 2025

Ponad półtora tysiąca programistów, 16 realnych problemów administracji i tylko 24 godziny na znalezienie rozwiązań. W weekend w Bydgoszczy zakończył się HackNation 2025 – pierwszy w Polsce rządowy hackathon wdrożeniowy organizowany przez i dla administracji publicznej. Efektem nieprzespanej nocy jest 16 innowacyjnych rozwiązań, które mają szansę zrewolucjonizować działanie m.in. straży pożarnej, ZUS-u czy skarbowości.

Publikacja: 10.12.2025 12:46

Strefa kodowania

Strefa kodowania

Foto: mat. pras.

Patronat Rzeczpospolitej

HackNation 2025 to jedno z najbardziej ambitnych wydarzeń technologicznych w historii polskiej administracji. Choć Polska od lat gości największe maratony programistyczne w Europie, marka HackNation debiutuje na mapie cyfrowych wydarzeń. Jest to pierwsza inicjatywa organizowana bezpośrednio przez rząd na taką skalę, której celem nie jest tylko „burza mózgów”, ale wyłonienie gotowych do wdrożenia rozwiązań (MVP) dedykowanych wyłącznie potrzebom administracji. – To połączenie nowoczesnych technologii, młodych umysłów z całej Polski i chęci zmierzenia się z wyzwaniami – mówił wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierając w sobotę rano HackNation 2025. – Mam nadzieję, że sprawicie nam mikołajkowy prezent i stworzycie takie rozwiązania, z których skorzystają nasi rodacy i które zapiszą się w historii – dodał wiceminister.

Wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierający HackNation 2025

Wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierający HackNation 2025

Foto: mat. pras.

16 rozwiązań z potencjałem

Przez kolejne 24 godziny, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze tętniło pracą. Półtora tysiąca uczestników analizowało dane, projektowało, programowało i testowało swoje pomysły, mierząc się z 16 zadaniami przygotowanymi przez administrację publiczną oraz spółki Skarbu Państwa.

Jednym z filarów HackNation była ogromna grupa ponad 250 mentorów – specjalistów z różnorodnych dziedzin, związanych zarówno ściśle z technologią, jak też z cyberbezpieczeństwem, prawem czy biznesem. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele instytucji, które przygotowały zadania, dzięki czemu uczestnicy mogli bezpośrednio rozwiewać wątpliwości dotyczące specyfiki poszczególnych wyzwań i lepiej rozumieć potrzeby państwa.

Po zakończeniu pracy nad projektami jury oceniło wszystkie zgłoszone rozwiązania i dla każdego z 16 zadań wybrało trzy najlepsze propozycje. Ich twórcy zaprezentowali swoje prototypy, tłumacząc założenia, sposób działania oraz możliwe ścieżki rozwoju. Spośród finałowych trójek jurorzy wskazali po jednym rozwiązaniu na każde zadanie, które w ich ocenie ma największy potencjał do wdrożenia w administracji publicznej.

Strefa kodowania

Strefa kodowania

Foto: mat. pras.

„Wielkie wydarzenie dla Polski”

Każdy zespół, który przygotował zwycięski projekt, otrzymał nagrodę w wysokości 25 tys. zł oraz możliwość dalszej współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne wyzwania.

Nagrody wręczał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz reprezentanci instytucji, które przygotowały zadania dla uczestników. Wśród nich był wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a także wiceminister finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Strefa kodowania

Strefa kodowania

Foto: mat. pras.

– To jest wielkie wydarzenie dla Polski. Zbudowaliście coś niebywałego, połączyliście pasję do sektora ICT z przyszłością państwa. Ten projekt nie udałby się bez waszego zaangażowania. Bez tych setek uśmiechniętych ludzi, którzy przyjechali do Bydgoszczy, aby zrobić to wydarzenie wspólnie z polskim rządem – mówił do uczestników wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w trakcie ceremonii finałowej. – Kończy się HackNation 2025, ale nie kończy się ten projekt. To jest pierwszy krok w kierunku budowania wielkiej pasji do administracji ze strony młodych. Spotykamy się na HackNation 2026 za rok! – zakończył wicepremier.

Rozmowy z mentorką

Rozmowy z mentorką

Foto: mat. pras.

Nie tylko kodowanie

Choć głównym celem HackNation była intensywna praca nad rozwiązaniami realnych problemów, na uczestników czekała także strefa partnerów i relaksu. Mogli tam porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji wspierających wydarzenie oraz złapać oddech między kolejnymi etapami pracy. Przygotowano również specjalną strefę spania, umożliwiającą krótką regenerację w trakcie maratonu.

W ciągu doby uczestnicy mieli także możliwość odprężenia się podczas zabaw i konkursów z nagrodami, które pozwalały na chwilowe odcięcie się od kodu i integrację z innymi zespołami. Dzięki temu HackNation stał się nie tylko wyzwaniem technologicznym, lecz także przestrzenią sprzyjającą budowaniu relacji i tworzeniu społeczności innowatorów.

Strefa relaksu

Strefa relaksu

Foto: mat. pras.

Czym są hackathony?

Idea maratonów programistycznych narodziła się pod koniec lat 90., kiedy to firmy z Doliny Krzemowej zaczęły organizować intensywne spotkania koderów w celu szybkiego rozwoju oprogramowania. Od tego czasu hackathony ewoluowały z niszowych imprez branżowych w globalne narzędzie innowacji, po które coraz odważniej sięgają rządy państw na całym świecie. Jaki jest tego cel? Błyskawiczne przekuwanie abstrakcyjnych pomysłów w działające wersje testowe produktów, co w tradycyjnym modelu przetargowym trwałoby miesiącami. Dla administracji publicznej takie wydarzenia są bezcenną szansą na pozyskanie innowacji z zewnątrz i spojrzenie na biurokratyczne problemy oczami kreatywnych inżynierów.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wręcza nagrody w trakcie gali finałowej HackNat

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wręcza nagrody w trakcie gali finałowej HackNation 2025

Foto: mat. pras.

Zwycięzcy HackNation 2025

Oto pełna lista zespołów, które stworzyły zwycięskie rozwiązania dla poszczególnych wyzwań:

Cyfrowy nieśmiertelnik (Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej) – WiWav

Gaming: Los decyduje (Totalizator Sportowy) – All ink

Scenariusze jutra (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) – Maciej

Odnalezione zguby (Ministerstwo Cyfryzacji) – OneMoreFix

Zobacz to, czego nie widać (JSW IT Systems) – CombAIns

Wyszukiwarka anomalii (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) – MEWA

Kontrola zakładów wzajemnych (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) – Extempore

AI w służbie decyzji (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – Programiści PWR

ZUS Accident Notification Tool (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – kanapowcy

Chmura pod kontrolą (Centralny Port Komunikacyjny) – HackStorm

Ścieżka prawa (Ministerstwo Cyfryzacji i Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji) – Code Casimir

Prawda w sieci (Centralny Ośrodek Informatyki) – no signal

Zgrany budżet (Ministerstwo Cyfryzacji) – kurki

Bydgoszcz – Ścieżki Pamięci 2.0 (Urząd Miasta Bydgoszcz) – Adrian Michalski

Indeks Branż (PKO BP) – Dominik

Dane bez twarzy (NASK) – Habanero Code

Strefa relaksu

Strefa relaksu

Foto: mat. pras.

Źródło: rp.pl

