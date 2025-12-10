24 godziny na cyfrowe rozwiązania. Znamy zwycięzców HackNation 2025

HackNation 2025 to jedno z najbardziej ambitnych wydarzeń technologicznych w historii polskiej administracji. Choć Polska od lat gości największe maratony programistyczne w Europie, marka HackNation debiutuje na mapie cyfrowych wydarzeń. Jest to pierwsza inicjatywa organizowana bezpośrednio przez rząd na taką skalę, której celem nie jest tylko „burza mózgów”, ale wyłonienie gotowych do wdrożenia rozwiązań (MVP) dedykowanych wyłącznie potrzebom administracji. – To połączenie nowoczesnych technologii, młodych umysłów z całej Polski i chęci zmierzenia się z wyzwaniami – mówił wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierając w sobotę rano HackNation 2025. – Mam nadzieję, że sprawicie nam mikołajkowy prezent i stworzycie takie rozwiązania, z których skorzystają nasi rodacy i które zapiszą się w historii – dodał wiceminister.

Reklama Reklama

Wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński otwierający HackNation 2025 Foto: mat. pras.

16 rozwiązań z potencjałem

Przez kolejne 24 godziny, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze tętniło pracą. Półtora tysiąca uczestników analizowało dane, projektowało, programowało i testowało swoje pomysły, mierząc się z 16 zadaniami przygotowanymi przez administrację publiczną oraz spółki Skarbu Państwa.

Jednym z filarów HackNation była ogromna grupa ponad 250 mentorów – specjalistów z różnorodnych dziedzin, związanych zarówno ściśle z technologią, jak też z cyberbezpieczeństwem, prawem czy biznesem. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele instytucji, które przygotowały zadania, dzięki czemu uczestnicy mogli bezpośrednio rozwiewać wątpliwości dotyczące specyfiki poszczególnych wyzwań i lepiej rozumieć potrzeby państwa.