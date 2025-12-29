Dostępny w mObywatelu kwalifikowany podpis elektroniczny, w tym Sigillum od PWPW, to przełom dla obywateli Polski. Od teraz zawarcie umowy najmu mieszkania, sprzedaż samochodu czywniosek urzędowy można podpisać bez drukowania, wizyty w urzędzie i kolejek. Wystarczy aplikacja mObywatel w telefonie. Co istotne, rozwiązanie wdrożone w aplikacji nie jest „podpisem uproszczonym”. To pełnoprawny podpis kwalifikowany, dotąd kojarzony z kosztownymi zestawami kart, czytników i certyfikatów.

Warunkiem skorzystania z usługi jest aplikacja mObywatel, aktywny mDowód oraz fizyczny e-dowód osobisty z warstwą elektroniczną. To właśnie połączenie cyfrowej aplikacji z fizycznym dokumentem – za pomocą NFC – stanowi fundament bezpieczeństwa systemu.

Proces podpisania dokumentu nie wymaga dodatkowych aplikacji, fizycznych nośników czy wizyty u dostawcy certyfikatu. Z perspektywy obywatela proces jest prosty: logowanie do mObywatela, wybór usługi „podpis kwalifikowany”, dodanie pliku z dokumentem, potwierdzenie tożsamości e-dowodem, podpisanie dokumentu. W efekcie powstaje gotowy, podpisany plik, który można zapisać, wysłać lub dołączyć do sprawy urzędowej.

Realne oszczędności – nie tylko czasu

Korzyści dla obywateli mają także wymiar finansowy. W mObywatelu możliwe jest bezpłatne złożenie podpisu kwalifikowanego aż na pięciu dokumentach miesięcznie. Dla osób prywatnych oznacza to realne zniesienie bariery wejścia. Podpis elektroniczny przestaje być luksusem lub narzędziem „dla wybranych”. Staje się powszechną usługą publiczną, podobnie jak e-recepta czy e-PIT. To szczególnie istotne dla osób mających utrudniony dostęp do urzędów, w tym mieszkających poza dużymi miastami, seniorów i osób z ograniczoną mobilnością, a także dla Polaków przebywających za granicą czy młodych ludzi wchodzących na rynek pracy i najmu.

Sigillum i infrastruktura zaufania

Podpis kwalifikowany Sigillum jest zgodny z Rozporządzeniem eIDAS dzięki czemu honorowany jest nie tylko w Polsce ale i w krajach Unii Europejskiej. Za wdrożenie usługi od PWPW w mObywatelu odpowiadało Centrum Usług Zaufania Sigillum, działające w strukturach Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – firmy która od dekad odpowiada za najbardziej wrażliwe elementy infrastruktury państwa, przede wszystkim, dokumenty tożsamości, zabezpieczenia, systemy zaufania.

Projekt Sigillum był jednym z najbardziej wymagających przedsięwzięć ostatnich lat. Obejmował, między innymi, modernizację infrastruktury, dostosowanie do nowych regulacji eIDAS 2.0, przejście audytów w zmieniającym się otoczeniu prawnym, równoległą pracę kilku zespołów IT w modelu agile.– W efekcie naszych działań, współpracy z rządem i pozostałymi dostawcami, Polska jako pierwsza w UE udostępniła podpis kwalifikowany bezpłatnie w aplikacji rządowej.

Jednorazowy podpis i pieczęć – pośrednie korzyści dla obywateli

Przy okazji warto wspomnieć o kwalifikowanym podpisie jednorazowym oferowanym w ramach marki Sigillum. Jednorazowy podpis oznacza w praktyce podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem umożliwiający podpisanie pojedynczego dokumentu elektronicznego.

Oprócz podpisów w aplikacji mObywatel na rynku funkcjonują też inne usługi zaufania. Firmy i instytucje powinny zwrócić szczególna uwagę na kwalifikowane pieczęci elektroniczne, które są odpowiednikiem stempla firmowego lub pieczątki oraz usługi znakowania czasem, które pozwalają masowo chronić ich dokumenty przed fałszerstwem.

Choć rozwiązania są skierowane głównie do firm i instytucji, ich znaczenie dla obywateli jest ogromne. Dzięki nim banki, ubezpieczyciele i urzędy mogą szybciej obsługiwać sprawy, a decyzje administracyjne i pisma są wydawane i doręczane elektronicznie. Tym samym rośnie bezpieczeństwo dokumentów i odporność na fałszerstwa, zmniejsza się liczba wizyt „po podpis” lub „po pieczątkę”. Obywatel rzadko widzi pieczęć elektroniczną, ale odczuwa skutki jej stosowania w postaci krótszych procedur i spraw załatwianych zdalnie.

Obywatel w centrum

Z punktu widzenia obywatela podpis elektroniczny w mObywatelu czy kwalifikowany podpis jednorazowy i kwalifikowana pieczęć elektroniczna to fundamentalna zmiana. Państwo przestaje wymagać obecności obywateli w urzędach, papieru i pieczątek. Zaczyna dopasowywać się do rytmu życia ludzi, którzy pracują, podróżują, opiekują się bliskimi i nie mają czasu na formalności. Podpis kwalifikowany w mObywatelu zwiększa dostępność usług publicznych, wzmacnia poczucie kontroli nad własnymi sprawami, buduje zaufanie do cyfrowych narzędzi państwa, zmniejsza dystans między administracją a obywatelem. To jedna z tych zmian, których znaczenie w pełni docenimy dopiero za kilka lat, gdy papier stanie się wyjątkiem, a nie regułą.

