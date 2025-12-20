Nie tylko Ozempic. Polacy chcą odchudzić Europejczyków z pomocą AI

Aktualizacja: 20.12.2025 23:26 Publikacja: 20.12.2025 19:48
Rozwiązanie polskiego start-upu ogranicza koszty leczenia otyłości
Paweł Seweryn i Jan Kundziołka wpadli na pomysł, by zaprząc sztuczną inteligencję do walki z problemem otyłości – stworzyli start-up Holi, który opracował platformę opartą na danych, mającą za zadanie automatyzować opiekę nad pacjentami. Tak powstała swoista cyfrowa klinika zapewniająca dostęp do lekarzy, psychodietetyków, psychologów i fizjoterapeutów, a także do farmakoterapii GLP-1, w tym takich popularnych leków jak Ozempic czy Wegovy. Pacjenci korzystający z aplikacji mobilnej i panelu online Holi otrzymują spersonalizowane plany terapii oraz skoordynowaną opiekę specjalistów.
Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 800 milionów ludzi na świecie żyje dziś z otyłością, a liczba ta może się niemal podwoić do 2035 r. Co więcej, szacuje się, że prawie 2 mld ma nadwagę. Choroba ta odpowiada za ponad 200 schorzeń współistniejących i generuje ogromne obciążenie dla systemów ochrony zdrowia – globalnie uznawana jest za jedno z największych wyzwań zdrowotnych naszych czasów. Problem jest więc palący, a dostęp do lekarzy ograniczony. Sposobem na wąskie gardło jest koncept Holi. Działająca od 2022 r. firma postanowiła połączyć kompetencje medyczne i technologię – tak warszawski start-up zaoferował pacjentom z otyłością kompleksowy, multidyscyplinarny model leczenia. Na czym on polega?
Jak tłumaczy Paweł Seweryn, leczenie otyłości wymaga ciągłości opieki i połączenia wielu kompetencji klinicznych. – Naszym celem jest stworzenie rozwiązania, które prowadzi do trwałej poprawy zdrowia metabolicznego – podkreśla założyciel start-upu. I tłumaczy, że model Holi zapewnia średnio 17 proc. utraty masy ciała po 12 miesiącach, co stanowi 1,5-krotnie lepszy wynik niż sama farmakoterapia GLP-1.
Jak zapewnia, dzięki optymalizacji dawkowania opartej na danych i pracy nad nawykami pacjentów, platforma pomaga ograniczyć koszty leków nawet o 50 proc. Twórcy platformy zaznaczają, iż to sprawia, że terapia jest „długoterminowo bardziej dostępna”.
– Przyszłość leczenia otyłości to model hybrydowy – dane i AI zapewniają precyzję, a eksperci skuteczność. Nasza platforma analizuje przebieg terapii w czasie rzeczywistym, a lekarze i specjaliści włączają się dokładnie wtedy, gdy interwencja człowieka przynosi największy efekt. Dzięki temu osiągamy lepsze wyniki przy bardziej świadomym wykorzystaniu farmakoterapii – wyjaśnia Jan Kundziołka, drugi z założycieli Holi, odpowiedzialny za produkt i technologię.
Nowatorski pomysł przyciągnął już uwagę inwestorów. Platforma w listopadzie pozyskała w rundzie seed (tzw. zalążkowej) 12,5 mln zł. Seweryn wskazuje, że pieniądze pozwolą na skalowanie biznesu. Start-up ze swoim projektem chce wyjść za granicę. – Zaczynając od rynków Europy Południowej i Wschodniej, które dynamicznie otwierają się na prywatną opiekę zdrowotną i telemedycynę – dodaje.
Finansowanie ma pomóc też w dalszym rozwoju samej platformy. – Środki z rundy zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury medycznej Holi i rozwój technologii, w tym integrację z diagnostyką, automatyzację GLP-1 tracking, usprawnienie procesów terapeutycznych oraz wdrożenie nowych funkcji zwiększających motywację i zaangażowanie pacjentów – wylicza prezes spółki.
Nowatorski pomysł przyciągnął uwagę funduszy 4growth VC, YZR Capital i Heartfelt Capital z Niemiec, a także grupy aniołów biznesu. Krzysztof Bachta, partner zarządzający 4growth VC, twierdzi, że do inwestycji przekonała „kombinacja efektu medycznego i mądrego podejścia produktowego”.
– Otyłość pozostaje jedną z najbardziej niedoszacowanych potrzeb zdrowotnych na świecie. Holi stworzyło model opieki, który jest wirtualny, skalowalny, stworzony z myślą o oferowaniu realnej wartości za rozsądną cenę – dostarcza klinicznie potwierdzone rezultaty przy koszcie, który ma sens i dla pacjentów i dla biznesu – komentuje.
Poza tym to perspektywiczna branża. Rynek leczenia otyłości w samej Unii Europejskiej szacowany jest na 40-50 mld euro, a prywatne wydatki pacjentów rosną wraz z popularyzacją leków GLP-1, takich jak Ozempic, Wegovy czy Mounjaro.
Warszawski start-up nie chce bazować jednak na efekcie „hype’u na lek”, czy jakiejś będącej akurat modną diecie. Postawił na aplikację w telefonie i algorytmy.
Cyfrowa klinika leczenia choroby cywilizacyjnej wspiera zmianę stylu życia i farmakoterapię. Dzięki aplikacji mobilnej i panelowi specjalistów Holi dostarcza spersonalizowane plany leczenia oraz ciągłe monitorowanie postępów pacjenta. – Od czasu naszej pierwszej inwestycji w Holi, spółka wykonała imponujące postępy – zarówno pod względem efektów klinicznych, jak i działalności operacyjnej – mówi Markus Feuerecker, co-founder i managing partner w YZR Capital.
Z rozwiązania skorzystały już tysiące pacjentów. Zespół w start-upie łączy doświadczenie medyczne, technologiczne i biznesowe, stąd firma jest w stanie, z jednej strony, dostarczać odpowiedniej jakości usług, poprawiając zdrowie metaboliczne poprzez leczenie przyczyn, a nie tylko objawów otyłości, zaś z drugiej – rozwijać działalność.
– Holi skaluje się szybko, utrzymując jednocześnie wysokie standardy medyczne, co jest rzadkością na tym rynku. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się znacząco zwiększyć nasze zaangażowanie w tej rundzie – potwierdza Feuerecker.
Polska platforma działa w modelu subskrypcyjnym. Za miesięczną opłatą pacjent otrzymuje stały dostęp do lekarza i psychodietetyka (czat i wideokonsultacje), indywidualnie dobrany plan żywieniowy i treningowy, panel badań krwi, czyli zestaw kluczowych biomarkerów, a także specjalnego asystenta AI, który przypomina, doradza i reaguje na zmiany oraz kurs edukacyjny i spotkania grupowe z psychologiem oraz fizjoterapeutą.
