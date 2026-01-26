Innowacyjne młode firmy z sektora żywnościowego walczą o nagrody

To już ostatni miesiąc aplikacji do piątej edycji konkursu Huawei Startup Challenge. Startupy rozwijające innowacyjne technologie w sektorze agritech oraz szeroko rozumianej produkcji żywności mogą zgłaszać swoje projekty do 20 lutego 2026 r. Tegoroczna edycja, realizowana pod hasłem #TechForAgrinnovation, koncentruje się na rozwiązaniach wspierających nowoczesne, zrównoważone rolnictwo oraz efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi. Najlepsze zespoły powalczą o nagrody finansowe w wysokości 150 tys., 100 tys. i 50 tys. zł.

Reklama Reklama

Huawei Startup Challenge to ogólnopolska inicjatywa skierowana do młodych, innowacyjnych firm technologicznych, które rozwijają technologie odpowiadające na realne wyzwania rynkowe i społeczne. Program od pięciu lat łączy startupy z doświadczonymi mentorami, ekspertami branżowymi i partnerami biznesowymi, oferując im realne wsparcie w rozwoju, testowaniu i skalowaniu innowacyjnych projektów. Do udziału mogą zgłaszać się startupy na różnych etapach rozwoju – od zespołów we wczesnej fazie, po bardziej dojrzałe spółki – pod warunkiem, że ich rozwiązania wpisują się w temat przewodni tegorocznej edycji i wykorzystują potencjał nowoczesnych technologii.

Jakich rozwiązań poszukują organizatorzy?

Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge obejmuje szeroki zakres technologii rozwijanych z myślą o sektorze rolno-spożywczym. Wśród nich znajdują się m.in. rozwiązania z obszaru inteligentnego monitoringu upraw wykorzystujące IoT, czujniki i drony, precyzyjne systemy nawadniania i nawożenia oraz narzędzia oparte na analityce danych i sztucznej inteligencji wspierające procesy w rolnictwie, produkcji żywności i przetwórstwie rolnym. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły tworzące innowacje zwiększające efektywność, ograniczające zużycie energii i wody, redukujące straty żywności, wzmacniające odporność sektora na zmiany klimatu oraz wspierające przejrzystość łańcucha dostaw. Istotnym kryterium pozostaje możliwość praktycznego zastosowania technologii oraz jej realny wpływ na zrównoważony rozwój rolnictwa.

Co istotne, do udziału w Huawei Startup Challenge zaproszone są również zespoły, które rozwijają technologie pierwotnie projektowane dla innych sektorów, ale możliwe również do skutecznej adaptacji w agritech. Jeśli projektowane rozwiązanie może znaleźć praktyczne zastosowanie w rolnictwie lub przemyśle rolno-spożywczym – warto zgłosić się do konkursu. Liczy się realny potencjał wdrożeniowy i wpływ technologii na efektywność oraz zrównoważony rozwój sektora. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://huaweistartupchallenge.pl/.

Już pierwsze tygodnie trwania projektu pokazują, że startupy bardzo trafnie odczytały temat tegorocznej edycji. Wśród zgłoszeń dominują projekty dobrze osadzone w realiach sektora rolno-spożywczego, przygotowane z myślą o praktycznym wdrożeniu i skalowaniu. Coraz częściej są to rozwiązania dojrzałe technologicznie, które wychodzą poza fazę koncepcji i odpowiadają na konkretne potrzeby producentów i przetwórców żywności.