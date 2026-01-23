Księgowi mogą się bać? Polski start-up rozpoczyna międzynarodową ekspansję

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego start-up autoMEE koncentruje się na automatyzacji księgowości za pomocą AI?

Jakie innowacyjne rozwiązania wdrożyła spółka autoMEE na swojej platformie flowMEE?

Jakie plany rozwoju ma gdański start-up?

Firma autoMEE opracowała system automatycznego księgowania dokumentów, który – w erze AI oraz KSeF (Krajowy System e-Faktur), ma stać się kurą znoszącą złote jajka. Rodzima technologia ma być, dzięki wykorzystaniu języka naturalnego, intuicyjna i prosta w użyciu, opiera się bowiem na konwersacji. Co więcej, księgowy bot od autoMEE uczy się zasad i schematów obowiązujących i funkcjonujących w danej firmie.

AI w walce z rutyną i wypaleniem

Automatyzacja powtarzalnych procesów biznesowych to dziś jedno z kluczowych zastosowań sztucznej inteligencji. I nic dziwnego – szacuje się, że aż nawet przeszło 90 proc. czasu w pracy spędzamy na wykonywaniu rutynowych, powtarzalnych zadań. Do tego stwierdzono u ponad 70 proc. firm przeciążenie zadaniami operacyjnymi, co skutkuje brakiem dostatecznych zasobów na rozwijanie nowych, perspektywicznych obszarów biznesowych. Właśnie tak wygląda rzeczywistość firm księgowych. Gdy dodamy, że co czwarty aktywny księgowy rozważa zmianę pracy w perspektywie najbliższego roku, a blisko 90 proc. zatrudnionych w dziale księgowości doświadcza wypalenia zawodowego, co rodzi rosnące ryzyko błędów w księgowaniu, otrzymamy obraz branży, która stoi u progu konieczności wdrożenia rewolucyjnych zmian. A właśnie taką transformację zaproponować chce rodzima spółka technologiczna autoMEE. Start-up Dominika Laskowskiego, dzięki sprzęgnięciu AI ze swoją nowatorską platformą do księgowania, nie tylko automatyzuje powtarzalne zadania, ale właśnie „uwalnia zablokowane zasoby”. Projekt gdańskiej spółki trafił zatem na podatny grunt – firma ma już stałe przychody i rosnące grono klientów. Teraz stawia na szybkie skalowanie swoich usług, również za granicą.

– Automatyzacja księgowości dzięki AI to dziś wielka szansa dla firm, nie tylko tych odpowiedzialnych za usługi księgowe. Nasze rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwom działać szybciej, efektywniej oraz z wyraźną przewagą konkurencyjną – komentuje Laskowski.

Jak zaznacza, używanie platformy jest wygodne, bo ma formę konwersacji. – Przypomina rozmowy prowadzone z oswojoną już dzięki regularnemu używaniu takich narzędzi jak ChatGPT konwersacyjną sztuczną inteligencją. W efekcie pokazujemy, jak wykorzystując ogromne możliwości AI otworzyć MŚP drzwi do świata optymalizacji kosztowej i operacyjnej na niespotykaną dotąd skalę – kontynuuje prezes i założyciel autoMEE.