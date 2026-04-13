Huawei Startup Challenge to ogólnopolska inicjatywa skierowana do młodych firm technologicznych, które tworzą rozwiązania odpowiadające na realne wyzwania gospodarcze i społeczne. Patronem medialnym jest „Rzeczpospolita". Program od pięciu lat łączy startupy z mentorami, ekspertami oraz partnerami biznesowymi, wspierając je w rozwoju, testowaniu i skalowaniu technologii o wysokim potencjale wdrożeniowym. W tym roku, głównym obszarem zainteresowania są projekty z sektora agritech i nowoczesnej produkcji żywności.

Do półfinału konkursu zakwalifikowały się następujące startupy: Agrobots sp. z o.o., Agro Contracts sp. z o.o., Bhumi, Biostra, Cropler sp. z o.o., Deepflare, FibriTech sp. z o.o., Hermetia Systems, Intelligent Hives sp. z o.o., Luna Scientific, MXM Sorting sp. z o.o., Nanosci, Nirby, Osmia Future sp. z o. o., Owl Sentry, PeptechLab, PloniQ, Projekt Gizmo, ScanSpectrum, Sniphi Cyfrowy Nos.

– Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge potwierdziła, że wybór sektora rolno-spożywczego jako motywu przewodniego był właściwą decyzją. Zanotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, ale jeszcze bardziej imponuje ich poziom oraz dojrzałość. Startupy bardzo trafnie odczytały wyzwania stojące przed rolnictwem i produkcją żywności – od presji klimatycznej, przez efektywność wykorzystania zasobów, po bezpieczeństwo żywnościowe. Co szczególnie istotne, wiele z tych rozwiązań ma realny potencjał wdrożeniowy i może zostać szybko zaadaptowane w praktyce. Widać wyraźnie, że polscy innowatorzy nie tylko rozumieją skalę tych wyzwań, ale są gotowi aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska.

Wśród półfinalistów Huawei Startup Challenge V znalazły się projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję, analitykę danych, sensory i IoT do monitoringu upraw, gleby, jakości surowców oraz warunków przechowywania żywności. Część startupów rozwija rozwiązania oparte na danych satelitarnych, obrazowaniu i automatyzacji decyzji agronomicznych, inne koncentrują się na precyzyjnym zarządzaniu nawożeniem, nawadnianiem i ochroną roślin, a także na wczesnym wykrywaniu zagrożeń wpływających na plony i jakość produkcji.

Półfinaliści rozwijają również technologie z obszaru robotyki, automatyzacji i cyfryzacji procesów w gospodarstwach oraz w całym łańcuchu dostaw żywności – od zbiorów, monitoringu i sortowania plonów, po zarządzanie dostawami i ograniczanie strat po zbiorach. Wśród zakwalifikowanych projektów są także innowacje z pogranicza biotechnologii, foodtechu i gospodarki obiegu zamkniętego: rozwiązania wspierające zapylanie, produkcję bezpiecznych biologicznie środków dla rolnictwa, rozwój upraw hydroponicznych i akwaponicznych, a także technologie przetwarzające odpady organiczne w nawozy, podłoża, pasze czy inne produkty o wartości dodanej. Pokazuje to, że tegoroczna półfinałowa dwudziestka obejmuje zarówno rozwiązania cyfrowe, jak i zaawansowane technologie o dużym potencjale wdrożeniowym dla nowoczesnego rolnictwa i produkcji żywności.

– Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge pokazała, że polskie startupy agritech są dziś na znacznie bardziej zaawansowanym etapie rozwoju niż jeszcze kilka lat temu. W wielu przypadkach nie są to już koncepcje, ale rozwiązania dopracowane technologicznie, z realnym potencjałem wdrożenia i skalowania. To znacząco podniosło poprzeczkę w procesie selekcji, a wybór półfinałowej dwudziestki wymagał bardzo wnikliwej oceny zarówno technologii, jak i gotowości biznesowej projektów. Widzimy też rosnącą dojrzałość zespołów, które coraz lepiej rozumieją potrzeby rynku i potrafią przekładać innowacje na konkretne zastosowania – mówi Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland.

Kolejnym etapem konkursu będzie wyzwanie przygotowane przez Huawei, w ramach którego półfinaliści opracują i zaprezentują rozwiązania odpowiadające na konkretny problem wskazany przez organizatora. W jego wyniku wyłoniona zostanie dziesiątka finalistów programu. Na zwycięzców Huawei Startup Challenge V czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 300 tys. zł: 150 tys. zł za pierwsze miejsce, 100 tys. zł za drugie oraz 50 tys. zł za trzecie. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej.

Patronaty honorowe nad konkursem objęły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Województwo Małopolskie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Business Centre Club, Polska Izba Handlu, Pracodawcy RP, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.