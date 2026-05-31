Znaki ostrzegawcze na terenie Hanford Site, który powstał pod koniec II wojny światowej w ramach Projektu Manhattan mającego na celu produkcję plutonu do broni jądrowej, a obecnie jest jednym z najbardziej toksycznych obiektów jądrowych na półkuli zachodniej
Departament Energii USA wybrał pięć start-upów nuklearnych do rozpoczęcia negocjacji z rządem w sprawie przekazania im części plutonu, który mógłby zostać wykorzystany do zasilania nowej generacji reaktorów jądrowych – informuje portal TechCrunch.
Czytaj więcej
- Chcę zbudować elektrownię atomową w Polsce – mówi Zygmunt Solorz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Założyciel Polsatu opowiada o swoim spotkaniu z a...
Wśród wybranych firm znalazły się Oklo, Standard Nuclear, Shine Technologies, Flibe Energy oraz Exodys Energy. Departament Energii wcześniej przeznaczył 34 tony plutonu do utylizacji.
Sekretarz energii Chris Wright wcześniej zasiadał w radzie nadzorczej Oklo, ale zrezygnował po dołączeniu do administracji i poinformował, że sprzedał swoje udziały. Sam Altman był przewodniczącym rady Oklo po połączeniu spółki z jego firmą inwestycyjną AltC; zrezygnował z tej funkcji w 2025 r. – przypomina portal.
Choć pluton występuje w naturze, najczęściej powstaje jako produkt uboczny bombardowania nierozszczepialnego uranu neutronami. Powstały w ten sposób izotop plutonu ma okres półtrwania wynoszący 24 tys. lat, co oznacza, że amerykański rząd nie może po prostu przeczekać problemu.
Czytaj więcej
Energy Singularity ogłosił historyczny sukces w dziedzinie energetyki termojądrowej – autorska konstrukcja chińskiego start-upu, wysokotemperaturow...
Oklo rozwija reaktor, który może działać zarówno na tradycyjnym paliwie uranowym, jak i na plutonie. Pluton miałby pomóc firmie zasilić pierwsze reaktory. Exodys Energy również pracuje nad reaktorem zdolnym do wykorzystania plutonu jako części paliwa MOX (mixed oxide fuel), czyli mieszanki uranu i plutonu.
Z kolei Flibe Energy rozwija projekt reaktora wykorzystującego pluton oraz inne produkty uboczne reaktorów rozszczepieniowych.
Paliwo MOX jest obecnie produkowane we Francji. Stany Zjednoczone planowały jego wytwarzanie w Karolinie Południowej, jednak pierwsza administracja Trumpa anulowała projekt po przekroczeniu budżetu i harmonogramu. Jeden z partnerów Oklo w tym przedsięwzięciu – brytyjska firma Newcleo – zapowiedział budowę własnego zakładu produkcji paliwa MOX w pobliżu planowanej inwestycji.
Czytaj więcej
Świat wraca do energetyki jądrowej, ale aby elektrownie atomowe mogły pracować, potrzebne będzie zwiększenie produkcji uranu. Liderem w wydobyciu t...
Nie wszyscy są jednak zachwyceni tym pomysłem. Ponieważ pluton pochodzi z broni jądrowej, kwestie bezpieczeństwa budzą ogromne obawy – pisze TechCrunch.
– Inne kraje próbowały już tego wcześniej i doszły do wniosku, że choć wykorzystanie plutonu jako paliwa brzmi atrakcyjnie, w praktyce jest to raczej obciążenie i materiał, którego należy się trwale pozbyć – powiedział „New York Timesowi” Scott Roecker, wiceprezes organizacji Nuclear Threat Initiative.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas