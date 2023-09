„Zabójca smartfonów” wchodzi do sprzedaży. Ekran na dłoni i sztuczna inteligencja

Innowacyjny projekt, który kilka miesięcy temu, gdy go ujawniono, stał się hitem internetu, teraz ma trafić do sprzedaży. W sieci już pomysł, za którym stoi były projektant iPhone`ów, określa się jako „zabójcę smartfonów”, gdyż nie byłyby już potrzebne.

Reklama

Imran Chaudhri, amerykański inżynier, który przez ponad 20 lat pracował dla Apple, opracował nowatorską technologię ubieralną (wearables) z zaszytą sztuczną inteligencją. Ma ona zastąpić tradycyjny telefon komórkowy czy inne urządzenia mobilne. Rozwijający tę technologię start-up Humane zapowiedział premierę innowacyjnego gadżetu o nazwie Ai Pin na 14 października.

W praktyce to niewielkich rozmiarów smartfon bez ekranu, wyposażony w projektor, który można przypiąć do naszego ubrania. Sprzęt można obsługiwać przy użyciu głosu. Dzięki systemom AI – bez potrzeby klikania w klawisze i sięgania do wyświetlacza – użytkownik ma wchodzić w interakcję z urządzeniem. Treść powiadomienia, kto właśnie dzwoni wyświetlana może być wprost na dłoni. Ai Pin ma wbudowane też kamerkę, głośnik i mikrofon, za pośrednictwem których można spytać chatbota np. o wyszukanie poblisknnowacyjny projekt, który kilka miesięcy temu, gdy go ujawniono, stał się hitem internetu, teraz ma trafić do sprzedaży. W sieci już pomysł, za którym stoi iej restauracji, czy o napisanie maila do wybranej osoby.

Czytaj więcej Technologie To koniec smartfonów? Projektant iPhonów stworzył przełomowe urządzenie Imran Chaudhri, amerykański inżynier, który przez ponad 20 lat pracował dla Apple, opracował nowatorską technologię ubieralną (wearables) z zaszytą sztuczną inteligencją. Ma ona zastąpić smartfon, czy inne urządzenia mobilne.

Humane swój projekt zaprezentował światu po raz pierwszy w maju na konferencji naukowej TED. Chaudhri w trakcie pokazu wyjął z kieszeni baton i spytał, czy może go zjeść. Kamerka momentalnie zeskanowała opakowanie, wyszukała w sieci jego skład, a ponieważ asystent AI na bieżąco uczy się użytkownika i zna jego przyzwyczajenia, czy również choroby i alergie, bot szybko zarekomendował, by Imran zrezygnował z tego posiłku. AI przypomniała mu, że ma uczulenie na pewne składniki. Chwilę później Chaudhri stuknął dwoma palcami w urządzenie wpięte w kurtkę, a bot zaczął w czasie rzeczywistym tłumaczyć wypowiadane przez niego słowa na inny język. Rozwiązanie to może „mówić” naszym głosem (klonując go), ale w dowolnym innym języku.