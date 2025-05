Wyścig się rozpoczął. Realme GT 7 Dream Edition – smartfon inspirowany Formułą 1

Formuła 1 to najbardziej elitarna klasa wyścigowa na świecie. Bolidy są naszpikowane najnowszymi technologiami, od silników, poprzez przeniesienie napędu, zawieszenie i wykorzystywane materiały, aż po zaawansowaną aerodynamikę. Za ich sterami zasiadają najlepsi kierowcy świata, którzy potrafią panować nad potworami, które z łatwością przekraczają prędkość 350 km/h, a ich przyspieszenie wgniata w fotel: pierwszą „setkę” osiągają po niecałych 2 sekundach, na drugą potrzebują niespełna 4 s, a trzecia pojawia się na liczniku w mniej niż 9 s.

Reklama

Nic dziwnego, że Formuła 1 od dekad fascynuje ludzi i cieszy się ogromną popularnością we wszystkich zakątkach świata, kierowcy mają rzesze fanów, a marki ścigające się na torach F1 mają status kultowych.

To właśnie sportowe DNA, wyrafinowany design i imponujące parametry stały się inspiracją do niezwykłego projektu łączącego świat Formuły 1 i smartfonów. Chińska marka realme ogłosiła niedawno strategiczne partnerstwo z zespołem Aston Martin Aramco Formula One Team. I jest już pierwszy efekt tej współpracy.

A mowa o limitowanej edycji smartfona serii realme GT 7 Dream Edition, który łączący w sobie wyścigowe dziedzictwo i flagowe osiągi. Globalna premiera telefonu nastąpiła we wtorek 27 maja w Paryżu.

Flagowa wydajność i sportowy design

realme GT 7 zadebiutował z procesorem MediaTek Dimensity 9400e na pokładzie, plasującym się wśród trzech najlepszych procesorów dla urządzeń z systemem Android w Europie. Wyposażony jest w baterię o pojemności 7000 mAh oraz obsługuje ładowanie 120 W, co zapewnia dwa dni wytrzymałości oraz pełne ogniwo w zaledwie 40 minut. Parametry te zostały potwierdzone przez białą księgę TÜV Rheinland dotyczącą technologii baterii.