iPhone 17 Air ma być kolejnym flagowcem w ofercie koncernu z Cupertino. Wiele wskazuje na to, że Apple wypuści na rynek – poza wersjami iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – całkowicie nowy model. Ultracienki, z wyjątkowo dużym wyświetlaczem – tak opisują urządzenie internetowi eksperci, którzy specjalizują się w przeciekach na temat sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Jak ma wyglądać model iPhone 17 Air?

Sporo informacji na temat spodziewanej jesienią br. premiery pojawiło się za sprawą nieoficjalnych sygnałów płynących z chińskiego rynku, gdzie najprawdopodobniej nastąpił przeciek. Piszący pod pseudonimem Ice Universe internauta, który już w poprzednich latach przekazywał wiele sprawdzonych wiadomości na temat przyszłych premier, wskazuje, że iPhone 17 Air oraz Pro Max mają być wyposażone w ekran o takiej samej przekątnej, co obecny model Max, czyli imponujące 6,9 cala. Mark Gurman z Bloomberga przekonuje jednak, iż Air zyska 6,6-calowy wyświetlacz. Oba te smartfony mają mieć wymiar 163 x 77,7 mm. Dodatkowy efekt zapewnić ma niewielka ramka licząca ledwie 1,15 mm.

Ale tym co odróżni oba modele będzie ich grubość. I tu Apple szykuje dużą niespodziankę. Choć już dziś iPhone nie należy do specjalnie grubych urządzeń, to model Air ma pobić rekord w rodzinie tych telefonów. Przecieki wskazują bowiem, iż będzie wyjątkowo cienki – liczyć ma tylko 5,5 mm. Jak podaje Ice Universe, grubość tylnej wyspy z obiektywami w 17 Air sięgać będzie 4 mm. Zatem w najgrubszej części urządzenia będzie to w sumie 9,55 mm.

Kiedy Apple wprowadzi składanego iPhone'a?

Wyciekły już zdjęcia próbnych modeli i – o ile są prawdziwe – to można spodziewać się jeszcze więcej niespodzianek. Mark Gurman twierdzi, że Air otrzyma wyświetlacz ProMotion 120 Hz i wydajną baterię, a także wyposażony będzie w opcję Dynamic Island i przycisk Camera Control. Według niego model Air ma być swoistą przymiarką Apple do wypuszczenia swojego pierwszego składanego smartfona, podobnego do Samsunga Galaxy Z Fold. Spekuluje się, że taki sprzęt od koncernu zarządzanego przez Tima Cooka trafi na rynek w 2026 r. Warto jednak przypomnieć, że już wcześniej pojawiały się takie plotki i jak dotąd nie sprawdziły się (serwis The Information publikował takie przypuszczenia już w czerwcu ub. r.).