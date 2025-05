Miliardy w polskich domach. Podliczono nieużywaną elektronikę

Jak wynika z danych firmy, w ciągu ostatnich trzech lat wartość produktów z drugiej ręki kupowanych na platformie wzrosła aż o 25 proc. Co prawda aż 83 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku uczestniczyło w obrocie używaną elektroniką, przy czym 35 proc. zarówno kupowało, jak i sprzedawało, 23,1 proc. zdecydowało się tylko na sprzedaż, a 24,8 proc. tylko kupowało.

Poszukiwana używana elektronika

Miejsc do sprzedaży takich produktów, zwłaszcza w internecie, nie brakuje. – Kategorię elektroniki wprowadziliśmy już w ubiegłym roku. Chociaż niektóre używane urządzenia elektroniczne można było już wcześniej wystawić na platformie, do tej pory nie miały one przeznaczonej dla nich przestrzeni – mówi Magdalena Szlaz, rzeczniczka platformy Vinted. –Staramy się odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów, identyfikując funkcje, opcje lub nowe usługi, które wyraźnie przynoszą korzyści członkom naszej platformy i cieszą się zainteresowaniem – dodaje. Jego firma wprowadziła za opłatą 20 zł usługę weryfikacji elektroniki, w ramach czego specjaliści sprawdzają stan i autentyczność: konsol do gier, telefonów, tabletów i laptopów.

Foto: Paweł Krupecki

– Od wielu miesięcy obserwujemy na platformie Sprzedajemy.pl stały wzrost zainteresowania używaną elektroniką. W ujęciu rok to roku liczba odwiedzin, jakie odnotowaliśmy na stronach przedmiotów z tej kategorii, wzrosła niemal dwukrotnie. Do najczęściej poszukiwanych używanych produktów należą komputery i telefony komórkowe – informuje Tomasz Kępski, dyrektor operacyjny Sprzedajemy.pl. Przyznaje, że podaż używek nadal rośnie, choć dynamika wzrostu jest zdecydowanie mniejsza. – Liczba dodawanych ogłoszeń wzrosła w zależności od kategorii o 10–21 proc. – dodaje. Podkreśla, że sprzedaż zalegającego sprzętu elektronicznego jest doskonałą okazją, by dać mu drugie życie i odzyskać część pieniędzy.