Popularne urządzenia Apple czeka rewolucja. Wyciekły informacje

To na razie nieoficjalne informacje, ale – jak wskazuje Mark Gurman z Bloomberga – szykuje się spora zmiana w zegarkach Apple Watch. Gigant w kolejnych modelach swoich smartwatchy chce bowiem instalować kamery. Jak wynika z przecieków, byłyby one zintegrowane z AI. To oznacza, że sztuczna inteligencja, którą Apple rozwija teraz w swoich smartfonach, czy tabletach, zyskałaby „oczy”.

Reklama

Co inteligentne kamery dadzą smartwatchom?

Według Gurmana aparaty pojawiłyby się zarówno w standardowych zegarkach Series, jak i modelach Ultra. Umiejscowienie kamery prawdopodobnie będzie się różnić w zależności od modelu zegarka. Tańsze wersje smartwatcha mogłyby mieć kamerę na wyświetlaczu, z kolei w bardzie zaawansowanym Ultra obiektyw byłby prawdopodobnie umieszczony z boku urządzenia. Nowatorskie rozwiązanie na rynek miałoby trafić w 2027 r. Byłby to milowy krok w rozwoju kategorii urządzeń ubieralnych (wearables), sprzęt zyskałby bowiem dodatkowe funkcje AI m.in. w zakresie tzw. inteligencji wizualnej. W efekcie Apple Watch mógłby dostarczać w czasie rzeczywistym np. informacji o obserwowanym właśnie obiekcie.

Koncern z logo nadgryzionego jabłka nie odniósł się jak na razie do tych doniesień. Przypomnijmy, że już wcześniej dziennikarz Bloomberga, który wielokrotnie informował o przyszłych projektach Apple, sugerował, że firma z Cupertino pracuje nad nowymi funkcjonalnościami AI w swoich urządzeniach. Wskazywał choćby na AirPodsy – słuchawki miałyby otrzymać wbudowaną kamerę, która – zintegrowana z wirtualnym asystentem – działałaby w analogiczny sposób jak kamera AI w zegarku. Słuchawki nowego typu również mogłyby mieć premierę za dwa lata.

Nowa kategoria urządzeń ubieralnych

Potencjalny projekt Apple wpisałby się w rynkowe trendy. Producenci elektroniki użytkowej coraz mocniej chcą bowiem stawiać na kategorię określaną jaką „wearable AI”. Noszone na użytkowniku technologie wspierane przez sztuczną inteligencję – jak wyliczają analitycy MarketsAndMarkets – już w ub. r. stanowiły rynek wart globalnie ponad 62 mld dol. Według prognoz do 2029 r. będzie to już przeszło 138 mld dol.