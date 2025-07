Według dobrze poinformowanego w planach giganta analityka Ming-Chi Kuo, firma z Cupertino pracuje obecnie nad aż siedmioma urządzeniami do noszenia na głowie. W tej kategorii, określanej jako wearables (z ang. technologie ubieralne), cztery projekty mają dotyczyć różnych wariantów inteligentnych okularów.

Jakie mają być inteligentne okulary od Apple?

Pierwsza generacja inteligentnych okularów Apple, określana roboczo jako konkurencja dla popularnych Ray-Banów Meta, ma trafić do masowej produkcji w II kwartale 2027 r. Szacuje się, iż Apple planuje wysyłkę od 3 do 5 mln sztuk w pierwszym roku sprzedaży. Eksperci twierdzą, iż to pokazuje ambicje firmy, by szybko zdobyć znaczący udział w rozwijającym się segmencie technologii ubieralnej.

A co wiadomo o samych okularach? Nie będą wyposażone w wyświetlacz, w odróżnieniu od bardziej zaawansowanych urządzeń XR, których premiera planowana jest na późniejsze lata. Zamiast tego zaoferują sterowanie głosowe i gestami, wbudowane kamery umożliwiające robienie zdjęć i nagrywanie wideo, odtwarzanie dźwięku oraz zestaw czujników wspieranych przez sztuczną inteligencję. Apple przewiduje, że urządzenie może częściowo zastąpić funkcje aparatu smartfona oraz bezprzewodowych słuchawek dousznych.

Analitycy podają na łamach branżowego serwisu 9to5mac, że kluczowym elementem projektu jest specjalnie zaprojektowany układ scalony oparty na technologii Apple Watch, co ma zapewnić całodzienną żywotność baterii. Nieoficjalnie mówi się, iż to był jeden z głównych problemów, z jakimi Apple musiało się zmierzyć podczas prac rozwojowych. Prawdopodobnie okulary będą dostępne w różnych wersjach oprawek i materiałów, aby trafić w rozmaite gusta konsumentów.