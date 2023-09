Odkurzacz pionowy przez długi czas kojarzył się z dodatkowym urządzeniem, które nigdy nie zastąpi głównego odkurzacza w domu. Najnowszy model Bespoke JetTM AI to najnowszy i najmocniejszy odkurzacz pionowy w ofercie Samsunga. Dysponuje mocą ssącą do 280 W. Dzięki temu jest najmocniejszy ze wszystkich dotychczasowych odkurzaczy koncernu. W zestawie znajdują się dwie baterie, których łączny czas pracy wynosi do 160 min.

Połączenie odkurzacza z aplikacją SmartThings daje możliwość autodiagnostyki i bieżącego monitorowania zużycia energii. Pozwala też spersonalizować ustawienia i monitorować historię odkurzania.

Dzięki technologii AI urządzenie (w odpowiednim trybie) rozpoznaje rodzaj powierzchni i dostosowuje do niej moc ssącą, co pozwala na dłuższe odkurzanie na jednym ładowaniu.

Bezprzewodowe odkurzacze Samsunga wyróżnia stacja czyszcząca All-in-One, przez co odkurzanie jest bardziej higieniczne. Zawiera technologię Air Pulse do automatycznego opróżniania pojemnika na zanieczyszczenia.