Zrobią zdjęcie, przetłumaczą i pokierują. Okulary i biżuteria zabiją smartfony?

Problem w tym, że boom na „wearables” może zostać niespodziewanie zahamowany. Pułapek jest kilka – od barier technicznych (ograniczony komfort korzystania z urządzeń, krótszy czas pracy na baterii), przez kłopoty z samą AI, po wyzwania natury prawnej. Eksperci twierdzą, iż systemy sztucznej inteligencji mają sporo niedociągnięć – doświadczyli tego testerzy z serwisu CNET, którzy sprawdzali funkcjonalności okularów Mety. Okazało się, iż miały one tę samą przypadłość, co popularne chatboty – halucynowały. „Widziały rzeczy, których w rzeczywistości nie było” – pisał serwis.

Okulary pozwalające nagrywać obraz, często bez zgody, a nawet wiedzy innych osób, mogą też „wpaść” na rafy regulacji – właśnie z tego powodu już lata temu swój nowatorski na ówczesne czasy projekt zawiesił Google. Pojawiły się bowiem oskarżenia, że okulary Google Glass, które premierę miały przeszło dekadę temu, naruszają prywatność.

Technologie ubieralne zamiast smartfona

Niezależnie od wszystkiego popyt na technologie ubieralne rośnie jak na drożdżach. Analizy Grand View Research wskazują, iż ich sprzedaż w 2023 r. skoczyła na świecie o 10 mld dol., do poziomu 71 mld dol. Wedle Mordor Intelligence do 2028 r. można się spodziewać średnich zwyżek zakupów „wearables” na poziomie ponad 17 proc. rocznie. A to większa dynamika niż w przypadku smartfonów. Napęd zagwarantują nie tylko okulary AR, ale i inne gadżety. Wystarczy wspomnieć o Oura Ring – inteligentnym pierścieniu służącym do śledzenia snu i aktywności fizycznej (według spekulacji konkurencyjne rozwiązanie – Galaxy Ring – w 2024 r. zaoferuje Samsung) – czy o wpinanym w ubranie projektorze AI Pin, który ma zastąpić telefon i stać się sterowanym głosem „smart” asystentem, widzącym i słyszącym wszystko, co dzieje się wokół nas. Gadżet firmy Humane, pozwalający wyświetlać informacje, które zwykle oglądamy na ekranie smartfona, wprost na dłoni, do sprzedaży trafi w marcu (kosztuje 699 dol.). Hitem może się też okazać projektowana przez chińską Motorolę bransoleta „e-bangle”, która w praktyce ma być smartfonem z elastycznym ekranem okręcanym wokół nadgarstka. To jeszcze projekt, ale w sieci już robi furorę.