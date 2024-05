iPhone sterowany oczami czy walczący z chorobą lokomocyjną. Apple zaskoczył

Więcej ułatwień dostępu trafi również do systemu visionOS. Zapowiedziane funkcje opierają się na połączeniu potężnych możliwości sprzętu i oprogramowania Apple, w tym układu scalonego Apple, a także sztucznej inteligencji i działających na urządzeniu algorytmów uczenia maszynowego.

Apple stawia na graczy w golfa

Koncern kierowany przez Tima Cooka chce dać swoim urządzeniom jeszcze więcej funkcjonalności, stąd m.in. Apple Watch ma stać się np. kompanem do golfa. W inteligentnym zegarku dostępne będą m.in. liczne aplikacje golfowe, które dają dostęp np. do informacji o polu golfowym, czy analiz potrzebnych, by poprawić grę. I tak w systemie watchOS 10 wprowadzono API ruchu o wysokiej częstotliwości, które wykorzystuje najnowszy akcelerometr i żyroskop Apple Watch do rozpoznawania gwałtownych zmian w prędkości i przyspieszeniu. Dzięki temu rozwiązaniu twórcy aplikacji zyskali narzędzia umożliwiające tworzenie nowych, innowacyjnych interakcji pozwalających golfistom doskonalić zamachy i poprawiać swoje wyniki. Np. w aplikacji Golfshot pojawiła się nowa funkcja Swing ID On-Range, która wykorzystuje opisane API, by rozpoznawać dokładny moment uderzenia kija w piłkę i za pomocą tej informacji usprawniać ćwiczenie zamachów.