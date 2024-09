„Magiczne” przyciski i AI. Co już wiemy o dzisiejszej premierze iPhone'a 16

Zmian jest sporo. Część z nich będzie widoczna już na pierwszy rzut oka. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż największe smartfony Apple będą… jeszcze większe. Rozmiar ekranu w modelach iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max rośnie o odpowiednio z 6,1 do 6,3 cala oraz z 6,7 do 6,9 cala (nie zmienią się wymiary wyświetlaczy w modelach 16 i 16 Plus). Po drugie, koncern najprawdopodobniej zdecyduje się wprowadzić pionowy układ kamer. Odejście od dotychczasowej diagonalnej konfiguracji obiektywów wcale nie jest zabiegiem kosmetycznym – nowy układ ma pozwolić na nagrywanie tzw. przestrzennych materiałów wideo. To rozwiązanie jest specjalnie dedykowane goglom Vision Pro, na których popularność Apple mocno liczy.

iPhone zyska nowe przyciski

Co więcej, telefony wyposażone zostaną w specjalne przyciski. Mowa o tzw. Action Button oraz Capture Button. Ten pierwszy z „magicznych” włączników, choć już pojawił się w poprzedniej serii 15 Pro, teraz ma być obecny we wszystkich modelach i zastąpi klasyczny przełącznik wyciszania. To rozwiązanie pozwala zapisać praktycznie dowolną funkcję pod przyciskiem, w zależności od potrzeb użytkownika. Zatem może to być choćby opcja uruchamianiu aparatu. Natomiast Capture Button, który znajdzie się po prawej stronie słuchawki, nie będzie konfigurowalny – ma pełnić określone funkcje. Generalnie posłuży robieniu zdjęć (wyzwalanie migawki aparatu). Zadania, jakie ten przycisk będzie wykonywał, zależeć będą jednak od siły nacisku palca. Użytkownik jednym guzikiem będzie zatem mógł regulować zoom aparatu, czy przełączać między trybami zdjęć i wideo.

Jednakże to co najistotniejsze w nowych iPhone'ach kryje się wewnątrz urządzenia. Chodzi o procesory serii A i systemy sztucznej inteligencji. Procesory do iPhone’ów 16 produkowane są w technologii 3-nanometrowej (N3E). W serii Pro pojawi się procesor A18 Pro z większą liczbę rdzeni tzw. neural engine. Ta architektura ma przełożyć się na bardziej wydajne zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego. Bo AI to jest to co ma właśnie być wyróżnikiem iPhone'a 16. To jednak temat owiany tajemnicą. Choć koncern już wcześniej ujawnił swoje plany w kontekście wdrażania AI, to nie wiadomo ile z tych pomysłów uda się zrealizować już teraz. Bo na Apple Intelligence trzeba będzie trochę poczekać. Projekt ten zostało ogłoszony jako część systemu iOS 18, ale wprowadzenie tych inteligentnych funkcji ma być jednak opóźnione. Zapewne fani długo czekać nie będą, gdyż odświeżenie systemu operacyjnego szykowane jest na październik.

Mocniejsze baterie

Użytkownicy nowych iPhone’ów już teraz natomiast będą mogli cieszyć się mocniejszymi bateriami. Model iPhone 16 Pro na być wyposażony w technologię "stacked battery", która ma pozwolić na zwiększenie pojemności akumulatora, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowego rozmiaru. Technologia ta jest już stosowana w samochodach elektrycznych, ale po raz pierwszy trafi do smartfonów Apple. W rezultacie modele Pro będą oferować lepszą żywotność baterii. Plotki mówią także o wprowadzeniu szybszego ładowania – do 40 W przy użyciu przewodowego ładowania oraz 20 W przy użyciu MagSafe.