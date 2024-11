W Media Markt iPhone 15 (512 GB) można dostać w promocji za 5 tys., ale model 13 jest do kupienia już za 2,3 tys. zł. W przypadku modelu 13 taka sama cena obowiązuje w sieci RTV Euro AGD (model 128 GB), a 15 jest za 3,5 tys., choć to słabszy model 128 GB. Z kolei w Media Expert za 3,9 tys. zł można mieć iPhone'a 16, choć słabszego – z 128 GB.

Black Friday i iPhone zyskują w Google Trends

Takie promocje to magnes na kupujących, zgodnie z danymi z Google Trends wyszukiwanie hasła iPhone oraz Black Friday systematycznie rośnie od połowy listopada. Podobnie wygląda zainteresowanie polowaniem na promocje telewizorów, choć w tym przypadku jest nieco słabiej, jeśli chodzi o porównanie do średniej. Mimo, że tutaj także dostępny jest szereg atrakcyjnych promocji, np. 43-calowy model LG jest już za 1,9 tys. zł, zaś 55-calowy Sharp nawet za 1,7 tys. zł.

- Spodziewamy się świetnych wyników dla tej kategorii w 4-tym kwartale, gdyż od początku listopada nasza oferta, częściowo dostępna w ramach akcji promocyjnej Black Weeks, cieszy się ogromnym zainteresowaniem - mówi Michał Mystkowski, rzecznik Media Expert.

- Black Friday to dla właścicieli sklepów internetowych czas ogromnych możliwości sprzedażowych, ale i znaczących wyzwań. Wzmożony ruch na stronie może prowadzić do przeciążeń, skutkując porzucaniem koszyków i utratą klientów. Problemy techniczne są częstym zjawiskiem, szczególnie jeśli platforma e-commerce nie została odpowiednio zoptymalizowana - mówi Katarzyna Iwanich, prezes zarządu Insightland z grupy Hexe Capital. - Przy gwałtownym wzroście ruchu i liczby zamówień równie istotna staje się logistyka – magazyny mogą szybko zostać opróżnione z kluczowych produktów, a brak automatyzacji sprawia, że obsługa zamówień staje się czasochłonna i kosztowna. Opóźnienia w wysyłce to dodatkowy cios, zwłaszcza w kontekście rosnących oczekiwań klientów co do szybkiej dostawy i coraz większej popularności usług „same-day delivery” - dodaje.