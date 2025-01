Samsung szykuje bat na iPhone'a? To będzie starcie gigantów

Samsung Unpacked to coroczne największe show koreańskiego koncernu, w którym gigant rzuci wyzwanie Apple i innym wiodącym producentom urządzeń mobilnych. Co w tegorocznej odsłonie imprezy, która startuje 22 stycznia, pokaże gigant? Z licznych przecieków wynika, że kluczowa będzie kolejna seria smartfonów Galaxy, które są największym rywalem iPhone'ów, ale zaprezentowane mają zostać też nowe kategorie: inteligentne okulary i „smart” pierścienie. Eksperci wieszczą, że Samsung może wyznaczyć trendy na cały 2025 r.

Premiera Galaxy S25. Jaki będzie nowy smartfon?

Środa przyniesie premierę telefonów Galaxy S25 – od modelu podstawowego, przez S25+, po S25 Ultra. Wedle przecieków smartfony staną się bardziej płaskie, zyskają zaokrąglone krawędzie, pojawią się ekrany z cieńszymi ramkami – donosi portal Engadget. Z kolei serwis Android Headlines wskazuje, iż – jeśli Galaxy S25 i S25+ nie zmienią swoich rozmiarów (będą więc posiadać wyświetlacze odpowiednio o przekątnej 6,2 i 6,7 cala) – model Ultra wyposażony zostanie w większy, aż 6,9-calowy ekran.

Eksperci spodziewają się, iż urządzenia posiadać będą procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a to rozwiązanie stworzone z myślą o generatywnej sztucznej inteligencji. To nie dziwi skoro Samsunga mocno stawia na swoją technologię Galaxy AI w smartfonach. Seria Galaxy będzie miała panele OLED M13 (w odróżnieniu od jaśniejszych M14 używanych w iPhone’ach 16 Pro i Google Pixel 9). Fani marki prognozują, że Samsung zaoferuje w swoich flagowcach jeszcze inteligentniejszego asystenta AI, który zapewni spersonalizowane sugestie dotyczące np. proponowanych ubrań, czy informacji o transporcie (będzie w stanie zrozumieć język naturalny – zarówno mowę, jak i tekst, ale również rozpozna obrazy).

Z materiałów promocyjnych, jakie wyciekły w Brazylii, można się dowiedzieć, że zaszyty w telefonach bot zaproponuje funkcję Now Brief. Ma ona dostarczać informacji o naszym o samopoczuciu, bazujących na danych z Samsung Health, czy aplikacji pogodowej. Do tego opcja ta zaproponuje np. uruchomienie nawigacji lub odtwarzacza muzyki, gdy wykryje, że jedziemy autem. Poza tym Now Brief da znać o zbliżającym się wygaśnięciu kuponu na zakupy w kawiarni, czy podsumuje nasz dzień. Całość oparta zostanie na systemie operacyjnym Android 15.