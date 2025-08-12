Apple szykuje szklaną rewolucję. Wyciekł niezwykły projekt iPhone'a

Wniosek patentowy, jaki Apple złożył w marcu, właśnie wyciekł. Swój pomysł firma z logo nadgryzionego jabłka opisała jako urządzenie elektroniczne ze szklaną obudową. Projekt, który wyglądałby jak wykonany z jednego kawałka szkła, już rozpalił wyobraźnię fanów. Jest dziełem byłego szefa designu Apple Jony’ego Ive’a, który teraz rozwija innowacyjny sprzęt AI dla Sama Altmana i jego OpenAI.

Reklama Reklama

Co wiadomo o szklanym iPhonie?

Koncern z Cupertino myśli o urządzeniu o „wizualnie i dotykowo bezszwowym” wyglądzie. W praktyce obudowa składałaby się z dwóch precyzyjnie dopasowanych szklanych elementów – jednego tworzącego front i boki oraz drugiego, stanowiącego tył urządzenia. Kluczem do tej rewolucji jest umieszczenie elastycznego wyświetlacza wewnątrz szklanej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu elastycznego ekranu, który rozciągałby się na wszystkie sześć powierzchni telefonu, interfejs użytkownika zyskałby zupełnie nowy wymiar – treści mogłyby „płynąć” po obudowie i przechodzić z jednego wyświetlacza na drugi. Jak opisano w patencie, ikony aplikacji mogłyby przemieszczać się między frontem a krawędziami po ich przesunięciu, tworząc „interfejs użytkownika podobny do wstążki, która owija się wokół urządzenia”. Na wizualizacjach przedstawiono również dotykowe przyciski do sterowania głośnością, trybem samolotowym czy Wi-Fi, umieszczone bezpośrednio na zaokrąglonych bokach iPhone'a. Patent przewiduje również konieczne otwory na mikrofony i głośniki, wkomponowane w szklaną strukturę.

Warto zaznaczyć, że od pomysłu do produkcji daleka droga – Apple eksploruje podobne technologie od ponad dekady. Najnowszy wniosek bazuje właśnie na wcześniejszych patentach, sięgających nawet 2013 r.

Tak Apple szuka pomysłów

Czas złożenia dokumentu nie jest przypadkowy. Zbiega się on z ogłoszoną 6 sierpnia rozszerzoną współpracą z firmą Corning. Inwestycja o wartości 2,5 mld dol. w zakłady w Kentucky może być sygnałem, że firma poważnie przygotowuje się do wdrożenia nowej generacji materiałów. Analitycy studzą jednak emocje, sugerując, że tak rewolucyjna forma smartfona to perspektywa wielu lat. Obecnie Apple ma koncentrować swoje wysiłki na bardziej przyziemnej ewolucji, czyli nadchodzącym modelu iPhone 17 Air.