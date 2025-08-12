Reklama

Apple szykuje szklaną rewolucję. Wyciekł niezwykły projekt iPhone'a

Apple złożyło patent na szklanego iPhone’a z elastycznym ekranem oplatającym urządzenie z każdej strony. Projekt autorstwa Jony’ego Ive’a ma zmienić sposób, w jaki korzystamy ze smartfonów.

Publikacja: 12.08.2025 15:38

Apple w tajemnicy pracuje nad zupełnie nowym iPhonem. Miałby rewolucyjny wygląd

Apple w tajemnicy pracuje nad zupełnie nowym iPhonem. Miałby rewolucyjny wygląd

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Wniosek patentowy, jaki Apple złożył w marcu, właśnie wyciekł. Swój pomysł firma z logo nadgryzionego jabłka opisała jako urządzenie elektroniczne ze szklaną obudową. Projekt, który wyglądałby jak wykonany z jednego kawałka szkła, już rozpalił wyobraźnię fanów. Jest dziełem byłego szefa designu Apple Jony’ego Ive’a, który teraz rozwija innowacyjny sprzęt AI dla Sama Altmana i jego OpenAI.

Co wiadomo o szklanym iPhonie?

Koncern z Cupertino myśli o urządzeniu o „wizualnie i dotykowo bezszwowym” wyglądzie. W praktyce obudowa składałaby się z dwóch precyzyjnie dopasowanych szklanych elementów – jednego tworzącego front i boki oraz drugiego, stanowiącego tył urządzenia. Kluczem do tej rewolucji jest umieszczenie elastycznego wyświetlacza wewnątrz szklanej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu elastycznego ekranu, który rozciągałby się na wszystkie sześć powierzchni telefonu, interfejs użytkownika zyskałby zupełnie nowy wymiar – treści mogłyby „płynąć” po obudowie i przechodzić z jednego wyświetlacza na drugi. Jak opisano w patencie, ikony aplikacji mogłyby przemieszczać się między frontem a krawędziami po ich przesunięciu, tworząc „interfejs użytkownika podobny do wstążki, która owija się wokół urządzenia”. Na wizualizacjach przedstawiono również dotykowe przyciski do sterowania głośnością, trybem samolotowym czy Wi-Fi, umieszczone bezpośrednio na zaokrąglonych bokach iPhone'a. Patent przewiduje również konieczne otwory na mikrofony i głośniki, wkomponowane w szklaną strukturę.

Czytaj więcej

Premiera każdego kolejnego modelu iPhone'a cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów produktów Appl
Globalne Interesy
Nadchodzi iPhone 17 z potężnym mózgiem. Apple szykuje wielką niespodziankę

Warto zaznaczyć, że od pomysłu do produkcji daleka droga – Apple eksploruje podobne technologie od ponad dekady. Najnowszy wniosek bazuje właśnie na wcześniejszych patentach, sięgających nawet 2013 r.

Tak Apple szuka pomysłów

Czas złożenia dokumentu nie jest przypadkowy. Zbiega się on z ogłoszoną 6 sierpnia rozszerzoną współpracą z firmą Corning. Inwestycja o wartości 2,5 mld dol. w zakłady w Kentucky może być sygnałem, że firma poważnie przygotowuje się do wdrożenia nowej generacji materiałów. Analitycy studzą jednak emocje, sugerując, że tak rewolucyjna forma smartfona to perspektywa wielu lat. Obecnie Apple ma koncentrować swoje wysiłki na bardziej przyziemnej ewolucji, czyli nadchodzącym modelu iPhone 17 Air.

Czytaj więcej

Tim Cook, szef Apple, szykuje zmiany w portfolio giganta. Ma to pomóc w utrzymaniu wysokich przychod
Gadżety
Z Apple'a wyciekły informacje o nowym modelu. To ma być rewolucja w iPhone'ach

Poza tym patent na szklanego iPhone'a to tylko jeden z wielu kierunków, w jakich Apple może podążyć. W ostatnich latach czołowi analitycy tej branży, jak Ming-Chi Kuo i Ross Young, regularnie informowali o innych eksperymentalnych projektach. Najgłośniejszym z nich był bez wątpienia składany iPhone. Mimo że konkurenci od lat mają w ofercie takie urządzenia, Apple wciąż pracuje nad dopracowaniem technologii. Równolegle rozwijana jest koncepcja iPhone'a bez żadnych portów oraz osiągnięcie prawdziwie pełnoekranowego frontu poprzez ukrycie kamery i czujników Face ID pod wyświetlaczem (przewidywane jest to nie wcześniej niż w modelu iPhone 18 Pro).

Czytaj więcej

Czy składak od Apple wzbudzi entuzjazm fanów marki? Tim Cook, szef Apple, szuka nowych możliwości ro
Globalne Interesy
To może być rewolucja w Apple. Takiego iPhone'a jeszcze nie było

Czym jest iPhone ery AI?

Wizja szklanego iPhone'a jest nierozerwalnie związana z postacią sir Jony'ego Ive'a, legendarnego projektanta, który przez ponad dwie dekady nadawał kształt takim produktom jak iMac, iPod i właśnie iPhone. Po odejściu z Apple w 2019 r. założył własne, butikowe studio projektowe LoveFrom. Choć przez pewien czas doradzał byłemu pracodawcy, dziś jego uwaga skupiona jest na zupełnie nowym, rewolucyjnym przedsięwzięciu. W maju 2025 roku świat obiegnie informacja o jego ścisłej współpracy z Samem Altmanem, szefem OpenAI. Ich wspólny projekt, rozwijany w ramach start-upu IO (który został wchłonięty przez OpenAI), ma na celu stworzenie zupełnie nowej kategorii osobistego urządzenia opartego na sztucznej inteligencji. Choć szczegóły owiane są tajemnicą, mówi się o sprzęcie, który ma być „iPhonem ery AI” – poręcznym, lecz wykraczającym poza paradygmat ekranu dotykowego i aplikacji. Szczegóły na razie nie są znane.

Źródło: rp.pl

Technologie Smartfony Firmy Apple Marki iPhone

