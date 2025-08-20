Google z nowymi smartfonami AI. Koncern zaskoczył składanym urządzeniem

Aktualizacja: 20.08.2025 23:26 Publikacja: 20.08.2025 23:21
Szef Google Sundar Pichai liczy na wzmocnienie pozycji koncernu na rynku smartfonów
Premiera Google to nie tylko nowe telefony, lecz także rewolucja w foto-asystentach AI, ładowaniu bezprzewodowym Qi2, a także akcesoria – zegarek Pixel Watch 4 i słuchawki Pixel Buds 2a. Jednym słowem, koncern postawił na sporo innowacji.
Rodzina Pixel 10 wprowadza szereg istotnych innowacji. Sercem telefonów jest nowy procesor Google Tensor G5, który według producenta oferuje skok wydajności aż o 34 proc. w CPU i 60 proc. w szybkości operacji AI, co ma dać jeszcze lepsze doświadczenia z obsługi i aparatów. Nowością jest kompleksowa integracja z najnowszą wersją systemu Android 16 oraz siedem lat aktualizacji systemu. Ale tym, co robi szczególne wrażenie, jest nowatorska funkcja fotograficzna, czyli wbudowany tzw. foto-asystent. W praktyce to system oparty na sztucznej inteligencji Gemini, który pomaga w kadrowaniu i wyborze trybów aparatu w czasie rzeczywistym. W modelach Pro i Pro XL teleobiektyw 5x został ulepszony i oferuje zoom cyfrowy do 100x.
Zastosowane ekrany to OLED 6,3 cala (Pixel 10 i 10 Pro) i 6,8 cala (Pro XL) z adaptacyjną częstotliwością od 60 do 120 Hz i jasnością sięgającą 3300 nitów w wariantach Pro. Cała seria obsługuje nowe ładowanie bezprzewodowe Qi2 z magnetycznym złączem PixelSnap, co ma zaoferować nie tylko wygodę, ale też kompatybilność z akcesoriami (to odpowiedź na system MagSafe od Apple).
W Polsce smartfony będą dostępne od 3949 zł za podstawowy wariant 128 GB Pixel 10. Wersje Pro i Pro XL są wycenione od około 4849 zł do 7399 zł za topowe konfiguracje z 1 TB pamięci i 16 GB RAM. Dla nabywców modeli Pro Google przygotowało roczny dostęp do płatnego planu Google AI Pro – z zaawansowanymi usługami i 2 TB w chmurze.
Oprócz smartfonów Google wprowadził też na rynek nową generację inteligentnego zegarka Pixel Watch 4. Wyposaża on użytkowników w zaawansowane możliwości monitoringu zdrowia, łączności i personalizacji. Dopełnieniem portfolio są słuchawki Pixel Buds 2a. Model ten ma zaoferować wysoką jakość dźwięku, lepszą stabilność połączeń i dłuższy czas działania na baterii.
Premiera Google Pixel 10 i towarzyszących urządzeń zbiegła się z dużym medialnym wydarzeniem w Nowym Jorku, gdzie oprócz technologicznych zapowiedzi pojawiły się też gwiazdy show-biznesu i sportu. Polska premiera to ważny moment dla lokalnego rynku, bo nowe Pixele z wyższą jakością AI i designem mają szansę mocno zaistnieć w segmencie smartfonów premium.
Co ciekawe, w ofercie pojawił się też składany Google Pixel 10 Pro Fold (to zupełnie nowy segment w ofercie Google). Ten model jednak na polski rynek nie trafi. Fold charakteryzuje się dużym, elastycznym ekranem OLED o przekątnej 7,6 cala po rozłożeniu i 6,3 cala w trybie złożonym, co plasuje go w bezpośredniej konkurencji z takimi składanymi flagowcami jak Samsung Galaxy Z Fold czy Oppo Find N.
