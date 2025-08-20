Google z nowymi smartfonami AI. Koncern zaskoczył składanym urządzeniem

Premiera Google to nie tylko nowe telefony, lecz także rewolucja w foto-asystentach AI, ładowaniu bezprzewodowym Qi2, a także akcesoria – zegarek Pixel Watch 4 i słuchawki Pixel Buds 2a. Jednym słowem, koncern postawił na sporo innowacji.

Reklama Reklama

Ile kosztują smartfony Pixel?

Rodzina Pixel 10 wprowadza szereg istotnych innowacji. Sercem telefonów jest nowy procesor Google Tensor G5, który według producenta oferuje skok wydajności aż o 34 proc. w CPU i 60 proc. w szybkości operacji AI, co ma dać jeszcze lepsze doświadczenia z obsługi i aparatów. Nowością jest kompleksowa integracja z najnowszą wersją systemu Android 16 oraz siedem lat aktualizacji systemu. Ale tym, co robi szczególne wrażenie, jest nowatorska funkcja fotograficzna, czyli wbudowany tzw. foto-asystent. W praktyce to system oparty na sztucznej inteligencji Gemini, który pomaga w kadrowaniu i wyborze trybów aparatu w czasie rzeczywistym. W modelach Pro i Pro XL teleobiektyw 5x został ulepszony i oferuje zoom cyfrowy do 100x.

Zastosowane ekrany to OLED 6,3 cala (Pixel 10 i 10 Pro) i 6,8 cala (Pro XL) z adaptacyjną częstotliwością od 60 do 120 Hz i jasnością sięgającą 3300 nitów w wariantach Pro. Cała seria obsługuje nowe ładowanie bezprzewodowe Qi2 z magnetycznym złączem PixelSnap, co ma zaoferować nie tylko wygodę, ale też kompatybilność z akcesoriami (to odpowiedź na system MagSafe od Apple).

W Polsce smartfony będą dostępne od 3949 zł za podstawowy wariant 128 GB Pixel 10. Wersje Pro i Pro XL są wycenione od około 4849 zł do 7399 zł za topowe konfiguracje z 1 TB pamięci i 16 GB RAM. Dla nabywców modeli Pro Google przygotowało roczny dostęp do płatnego planu Google AI Pro – z zaawansowanymi usługami i 2 TB w chmurze.