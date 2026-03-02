Tańszy iPhone 17e już w Polsce. Apple podbije średnią półkę?

Tim Cook, prezes Apple, postawił teraz na średnią półkę smartfonów
iPhone 17e to nowa propozycja z segmentu „tańszych” iPhone’ów, projektowana jako model wejściowy do rodziny iPhone’a 17, ale z ambicjami zdecydowanie wykraczającymi poza klasyczną średnią półkę. Sercem urządzenia jest najnowszy czip A19 wykonany w litografii 3 nm, który ma być nawet dwukrotnie szybszy od procesora z iPhone’a 11 i został zoptymalizowany pod kątem dużych modeli generatywnej sztucznej inteligencji Apple Intelligence.
Kaiann Drance, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing, przekonuje, że iPhone 17e to połączenie wydajności i funkcji, które cenią użytkownicy, a wszystko „w wyjątkowej cenie”.
– Jest doskonałym wyborem dla klientów chcących przejść na model z rodziny iPhone’a 17 – podkreśla.
Smartfon otrzymał nowy modem komórkowy C1X, dwa razy szybszy niż C1 w iPhonie 16e, a jednocześnie zużywający o 30 proc. mniej energii niż modem z iPhone’a 16 Pro. To ma przekładać się na całodzienny czas pracy na baterii.
Ponadto na pokładzie znalazł się 6,1‑calowy wyświetlacz Super Retina XDR OLED z warstwą Ceramic Shield 2, która – według Apple – zapewnia trzykrotnie wyższą odporność na zarysowania niż poprzednia generacja oraz skuteczniejszą redukcję odblasków. Obudowa z aluminium klasy lotniczej spełnia normę IP68 (oznacza to odporność na wodę i pył). Firma z Cupertino w nowym modelu mocno akcentuje możliwości fotograficzne – iPhone 17e wyposażono w aparat Fusion 48 MP z zoomem 2x jakości optycznej, który ma działać jak dwa obiektywy w jednym, z domyślną rozdzielczością 24 MP dla zdjęć oferujących kompromis między detalami a rozmiarem pliku. Ulepszony tryb Portret rozpoznaje ludzi, psy i koty, automatycznie zapisuje informacje o głębi i pozwala zamienić zwykłe zdjęcie w portret z rozmytym tłem już po jego wykonaniu. Co więcej, smartfon nagrywa wideo 4K w 60 kl./s w Dolby Vision, rejestruje dźwięk przestrzenny i oferuje nową funkcję miksu audio z redukcją szumu wiatru wspieraną przez algorytmy uczenia maszynowego. iPhone 17e wspiera też MagSafe i Qi2, dzięki czemu umożliwia szybkie ładowanie bezprzewodowe z mocą do 15 W.
Nowością w tej półce produktowej są funkcje bezpieczeństwa oparte na łączności satelitarnej: Alarmowe SOS, Pomoc drogowa, Wiadomości i opcja Znajdź (łącze satelitarne), które mają zapewnić kontakt ze światem poza zasięgiem sieci komórkowej i Wi‑Fi. Całość działa pod kontrolą iOS 26 z pakietem Apple Intelligence – m.in. tłumaczeniem na żywo w Wiadomościach i FaceTime oraz inteligentnym filtrowaniem połączeń i wiadomości.
Apple oficjalnie podał, że telefon ten nad Wisłą trafi do przedsprzedaży już 4 marca, a do sklepów tydzień później. Model będzie dostępny w trzech matowych kolorach – czarnym, białym i nowym jasnoróżowym – z pamięcią 256 lub 512 GB. Cena iPhone’a 17e ma zaczynać się od 2999 zł. Wyróżni go dwukrotnie większa pamięć bazowa względem poprzedniej generacji.
