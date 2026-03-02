Tańszy iPhone 17e już w Polsce. Apple podbije średnią półkę?

iPhone 17e to nowa propozycja z segmentu „tańszych” iPhone’ów, projektowana jako model wejściowy do rodziny iPhone’a 17, ale z ambicjami zdecydowanie wykraczającymi poza klasyczną średnią półkę. Sercem urządzenia jest najnowszy czip A19 wykonany w litografii 3 nm, który ma być nawet dwukrotnie szybszy od procesora z iPhone’a 11 i został zoptymalizowany pod kątem dużych modeli generatywnej sztucznej inteligencji Apple Intelligence.

Tani skok do rodziny 17

Kaiann Drance, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing, przekonuje, że iPhone 17e to połączenie wydajności i funkcji, które cenią użytkownicy, a wszystko „w wyjątkowej cenie”.

– Jest doskonałym wyborem dla klientów chcących przejść na model z rodziny iPhone’a 17 – podkreśla.

Smartfon otrzymał nowy modem komórkowy C1X, dwa razy szybszy niż C1 w iPhonie 16e, a jednocześnie zużywający o 30 proc. mniej energii niż modem z iPhone’a 16 Pro. To ma przekładać się na całodzienny czas pracy na baterii.