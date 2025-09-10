Polacy kupią iPhone'a 17? Na razie na potęgę szukają „starego” modelu

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były reakcje internautów na premierę iPhone'a 17?

Dlaczego Polacy wykazują większe zainteresowanie iPhonem 16?

Jakie innowacje wprowadza iPhone 17 w porównaniu do poprzedników?

Prezentacja nowych sprzętów od Apple, która miała miejsce we wtorek wieczorem polskiego czasu, wielu dotychczasowych użytkowników i fanów urządzeń z logo nadgryzionego jabłka mogła rozczarować. Choć z pewnością show skradł iPhone Air, najcieńszy jak dotąd smartfon koncernu z Cupertino, to trudno mówić o przełomie. Nowe iPhone’y 17 – bez fizycznej karty SIM, z zaawansowanymi chipami i funkcjami AI – mogą być oczywiście hitem sprzedaży, ale w Polsce uwaga internautów wędruje do innego modelu.

Reklama Reklama

Ile kosztuje iPhone 17?

Jak wynika z najnowszych danych Google Trends, w ciągu ostatnich 48 godzin najmocniej zainteresowanie w sieci w naszym kraju rosło w przypadku dwóch zagadnień – bezkonkurencyjny był temat rosyjskich dronów, które przekroczyły naszą granicę, zaś druga kwestia dotyczyła oczywiście iPhone’a 17. Internauci wpisywali takie frazy, jak iPhone 17 Pro czy iPhone 17 Pro Max, szukając informacji o smartfonach pokazanych podczas premiery. Jednak fakt, że wśród „zyskujących trendów”, ale już w przedziale ostatnich 24 godzin, nie ma iPhone’a 17, a jest iPhone 16 (hasło to również zajęło drugie miejsce, tuż za dronami), świadczy o tym, że nowe urządzenia od Apple wielkiego wrażenia nie zrobiły, a Polacy zaczęli szukać starszego modelu. Wejście nowego iPhone’a na rynek może oznaczać okazje i wyprzedaże poprzednika, więc rosnące wyszukiwanie fraz: iPhone 16 czy iPhone 16 Pro nie dziwi.

Z drugiej strony należy oddać Apple, że iPhone 17 nie będzie znacząco droższy od poprzednika. Podstawowy model „siedemnastki” kosztuje więcej niż „bazowa” wersja iPhone’a 16, ale wynika to z tego, że wcześniej w najtańszej opcji oferowano smartfon w konfiguracji ze 128 GB, a teraz to 256 GB. Cena startowa dla modelu iPhone 17 to 3999 zł. Wersje Pro i Pro Max kosztują odpowiednio 5799 zł i 6299 zł. Z kolei za iPhone’a Air trzeba zapłacić 5299 zł.