Polacy kupią iPhone'a 17? Na razie na potęgę szukają „starego” modelu

Prezentacja nowych sprzętów od Apple, która miała miejsce we wtorek wieczorem polskiego czasu, wielu dotychczasowych użytkowników i fanów urządzeń z logo nadgryzionego jabłka mogła rozczarować. Choć z pewnością show skradł iPhone Air, najcieńszy jak dotąd smartfon koncernu z Cupertino, to trudno mówić o przełomie. Nowe iPhone’y 17 – bez fizycznej karty SIM, z zaawansowanymi chipami i funkcjami AI – mogą być oczywiście hitem sprzedaży, ale w Polsce uwaga internautów wędruje do innego modelu.
Jak wynika z najnowszych danych Google Trends, w ciągu ostatnich 48 godzin najmocniej zainteresowanie w sieci w naszym kraju rosło w przypadku dwóch zagadnień – bezkonkurencyjny był temat rosyjskich dronów, które przekroczyły naszą granicę, zaś druga kwestia dotyczyła oczywiście iPhone’a 17. Internauci wpisywali takie frazy, jak iPhone 17 Pro czy iPhone 17 Pro Max, szukając informacji o smartfonach pokazanych podczas premiery. Jednak fakt, że wśród „zyskujących trendów”, ale już w przedziale ostatnich 24 godzin, nie ma iPhone’a 17, a jest iPhone 16 (hasło to również zajęło drugie miejsce, tuż za dronami), świadczy o tym, że nowe urządzenia od Apple wielkiego wrażenia nie zrobiły, a Polacy zaczęli szukać starszego modelu. Wejście nowego iPhone’a na rynek może oznaczać okazje i wyprzedaże poprzednika, więc rosnące wyszukiwanie fraz: iPhone 16 czy iPhone 16 Pro nie dziwi.
Z drugiej strony należy oddać Apple, że iPhone 17 nie będzie znacząco droższy od poprzednika. Podstawowy model „siedemnastki” kosztuje więcej niż „bazowa” wersja iPhone’a 16, ale wynika to z tego, że wcześniej w najtańszej opcji oferowano smartfon w konfiguracji ze 128 GB, a teraz to 256 GB. Cena startowa dla modelu iPhone 17 to 3999 zł. Wersje Pro i Pro Max kosztują odpowiednio 5799 zł i 6299 zł. Z kolei za iPhone’a Air trzeba zapłacić 5299 zł.
Apple w nowym smartfonie wprowadził istotne ulepszenia – od wyświetlacza i wydajności, po zupełnie nowe możliwości fotograficzne. Sercem urządzenia jest potężny chip A19, który napędza zarówno zaawansowane funkcje systemu iOS 26, jak i rewolucyjny system aparatów. Chip A19, wykonany w technologii 3 nm trzeciej generacji, zapewnia skok wydajności i energooszczędności. Sześciordzeniowy procesor (CPU) jest nawet o 50 proc. szybszy niż A15 Bionic znany z iPhone’a 13, a pięciordzeniowy układ graficzny (GPU) oferuje ponad dwukrotnie wyższą wydajność. Różnicę widać gołym okiem w grach i podczas pracy z multimediami. Moc obliczeniowa A19 stanowi fundament dla Apple Intelligence – zestawu funkcji opartych na sztucznej inteligencji, działających lokalnie na urządzeniu z poszanowaniem prywatności.
Czy iPhone 17 zmieni zasady gry w fotografii mobilnej? Z tyłu znajdziemy zaawansowany system dwóch aparatów Fusion 48 MP: główny obiektyw gwarantuje niezwykle ostre zdjęcia i pozwala na dwukrotne kadrowanie w jakości optycznej, wykorzystując pełną rozdzielczość matrycy, a towarzyszący mu ultraszerokokątny aparat rejestruje cztery razy więcej szczegółów, sprawdzając się zarówno w rozległych krajobrazach, jak i w trybie makro. Innowacją jest przedni aparat Center Stage. Dzięki kwadratowej matrycy o rozdzielczości do 18 MP użytkownik może robić zdjęcia i nagrywać wideo w pionie lub poziomie bez fizycznego obracania telefonu. Funkcja „Centrum uwagi” inteligentnie poszerza kadr, gdy w obiektywie pojawia się więcej osób.
