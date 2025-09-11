Apple ogłasza koniec barier językowych. Ale to Polacy byli pierwsi

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe funkcje zostały wprowadzone w AirPods Pro 3?

Jak system tłumaczeń symultanicznych wpływa na komunikację językową?

Czym zajmuje się firma Vasco Electronics i czy Apple ją naśladuje?

Po trzech latach oczekiwania Apple wreszcie odświeżyło swoją flagową linię słuchawek dousznych. Podczas wydarzenia „Awe Dropping” zadebiutowały AirPods Pro 3, które dzięki mocy sztucznej inteligencji (Apple Intelligence) zyskują funkcję tłumaczenia rozmów na żywo. Podczas premiery mówiono o „przełomowym” systemie. Faktycznie, na pokazanym na premierze filmie wygląda to znakomicie. Dzięki temu rozwiązaniu można komunikować się w dowolnym języku.

Każdy może być „poliglotą”

Słuchawki w czasie rzeczywistym tłumaczą z i na dowolny język. Użytkownik mówiący zatem wyłącznie po angielsku zrozumie na wakacjach w Hiszpanii, co mówi do niego sprzedawca w sklepie. Sam również może odpowiedzieć we własnym języku, a przetłumaczoną wiadomość pokazać na ekranie iPhone’a. Gdy dwie osoby dysponują już takim zestawem słuchawkowym, konwersacja wygląda zupełnie inaczej – futurystycznie. Każdy mówi w swoim własnym języku, a rozmówca w tym samym czasie otrzymuje tłumaczenie. Apple podkreśla, że sztuczna inteligencja zastosowana w AirPods Pro 3 przełamuje bariery językowe. W praktyce, dzięki tej technologii nauka języków może stać się w przyszłości zbędna, bo i tak każdy posiadacz takich systemów będzie „poliglotą”.

Funkcja tłumaczenia symultanicznego, napędzana przez Apple Intelligence, aktywowana jest poprzez jednoczesne dotknięcie obu słuchawek. Ta opcja pozwala na prowadzenie płynnych, wielojęzycznych konwersacji, bo system w „inteligentny” sposób nasłuchuje języka obcego, a następnie odtwarza przetłumaczony komunikat bezpośrednio w uchu użytkownika, wyciszając przy tym oryginalny głos rozmówcy. Ta technologia aktywnej redukcji szumów (ANC) pozwala w pełni skupić się na tłumaczeniu.