Wielkie zmiany w serwisie X (d. Twitter). Elon Musk zarządza przez chaos

Najpierw pojawił się problem ze zdjęciami opublikowanymi na Twitterze przed 2014 r. Po prostu przestały się w serwisie (obecnie X) wyświetlać i był to efekt świadomej decyzji Elona Muska, właściciela serwisu. Celowo spowolnił dostęp do serwisów konkurencji takich jak Threads, Facebook i Instagram, a także serwisów informacyjnych, takich jak "New York Times". Miało to miejsce w zeszłym tygodniu, a wspomniane opóźnienie trwało ok. 5 sekund, zanim przekierowanie zostanie aktywowane.

Reklama

Teraz właściciel naciska na X, aby firma opracowała format artykułów z wiadomościami, w których wyświetlają tylko główny obraz i źródłowy adres URL. Firma już testuje usuwanie nagłówków z artykułów udostępnionych w serwisie. Ruch ten został ujawniony przez "Fortune", zanim Elon Musk, potwierdził to bezpośrednio. Posty będą zawierały tylko główny obraz i adres URL, chyba że osoba lub wydawca publikujący link doda własny tekst, zgodnie z materiałami użytkownika.

Czytaj więcej Technologie Najbogatszy człowiek świata twierdzi, że szczepionki na Covid-19 szkodzą Właściciel Twittera – teraz znanego jako X – znów udostępnia kontrowersyjne i niepotwierdzone informacje o szczepionkach na Covid-19. Elon Musk podał dalej tweeta o tym jakoby szczepionki przyczyniały się do problemów z sercem.

Obraz nadal służyłby jako link do artykułu, ale brakuje tam informacji, że aby zobaczyć materiał, trzeba kliknąć w zdjęcie i że w ogóle został wysłany. „To coś, czego chce Elon”, cytuje źródło "Fortune", choć reklamodawcom się to rozwiązanie nie podoba.

Zdaniem Muska zmiana „znacznie poprawi estetykę” serwisu. Według innych wyjaśnień chodzi o zmniejszenie rozmiarów poszczególnych postów, aby oś czasu użytkowników wyświetlała więcej treści na ekranie, a Musk najwyraźniej „wierzy, że zmiana pomoże ograniczyć clickbait”.