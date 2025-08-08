Gigant e-zakupów zaskoczył. Inwestuje w rewolucję większą od AI

Aktualizacja: 08.08.2025 12:08 Publikacja: 08.08.2025 11:11
Jeff Bezos, szef Amazona, wziął się za biznes przyszłości, jakim są obliczenia kwantowe
Amazon zainwestował 36,7 mln dol. w firmę IonQ specjalizującą się w technologii komputerów kwantowych. Ujawnienie informacji o posiadaniu znaczącego pakietu akcji start-upu przez firmę Jeffa Bezosa wywołało poruszenie na amerykańskiej giełdzie i zostało odebrane jako potwierdzenie komercyjnego potencjału całej branży quantum computing.
Informacja o tym, że Amazon posiada 854 207 akcji IonQ, została ujawniona w zgłoszeniu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). To największa publicznie znana inwestycja dużej firmy technologicznej w spółkę zajmującą się bezpośrednio produkcją sprzętu kwantowego. Fakt, że Amazon postawił na komputery kwantowe, sprawił, że notowania IonQ skoczyły o 7 proc. w handlu posesyjnym. Ale ruch Amazona wpłynął pozytywnie na sentyment do całej branży, powodując wzrosty także innych spółek z sektora obliczeń kwantowych. Inwestorzy zinterpretowali tę decyzję jako silny sygnał wiary w przyszłe zastosowania tej technologii.
Eksperci oceniają, że inwestycja jest spójna z szerszą strategią kwantową Amazona, realizowaną poprzez platformę chmurową Amazon Web Services (AWS) Braket, gdzie systemy IonQ są już dostępne dla klientów korporacyjnych. Według analityków ruch ten odzwierciedla przekonanie giganta, że obliczenia kwantowe osiągną praktyczne zastosowanie do 2033 r. i mogą mieć na rynek nawet większy wpływ niż sztuczna inteligencja.
Co ciekawe, ujawnienie informacji o zaangażowaniu Amazona zbiegło się w czasie z publikacją wyników finansowych IonQ za II kwartał. Firma pochwaliła się przychodami w wysokości 20,7 mln dol., co oznacza wzrost o 15 proc. Zarząd spółki optymistycznie patrzy w przyszłość – podniósł prognozę przychodów na cały rok 2025 do przedziału 82-100 mln dol. z wcześniejszych 75-95 mln dol.
IonQ specjalizuje się w technologii obliczeń kwantowych opartych na tzw. uwięzionych jonach. Rozwiązanie to oferuje wyższą wierność i niższy współczynnik błędów w porównaniu z konkurencyjnej technologii nadprzewodzących kubitów, wykorzystywanej przez IBM czy Google. Systemy firmy, takie jak IonQ Forte i Forte Enterprise, są projektowane z myślą o zastosowaniach w takich dziedzinach jak odkrywanie leków, modelowanie klimatu czy rozwiązywanie złożonych problemów optymalizacyjnych.
W I kwartale tego roku IonQ, o którym mówi się jako o pionierze w dziedzinie komputerów kwantowych opartych na technologii uwięzionych jonów, pozyskał 360 mln dol. w ramach podniesienia kapitału (equity raise). Poważny zastrzyk finansowy otrzymał w 2025 r. również QuEra Computing – w lutym start-up ten, specjalizujący się w komputerach kwantowych opartych na atomach neutralnych, zamknął rundę finansowania Serii B na kwotę 230 mln dol. Wśród inwestorów znalazły się takie podmioty jak Vision Fund firmy SoftBank oraz Google Quantum AI. W ostatnich miesiącach 170 mln dol. popłynęło także do Quantum Machines (ta izraelska firma tworzy platformy do sterowania i obsługi procesorów kwantowych), zaś 26 mln dol. do QuamCore (pieniądze przeznaczono na budowę komputera kwantowego o dużej mocy obliczeniowej).
