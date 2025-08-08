Gigant e-zakupów zaskoczył. Inwestuje w rewolucję większą od AI

Amazon zainwestował 36,7 mln dol. w firmę IonQ specjalizującą się w technologii komputerów kwantowych. Ujawnienie informacji o posiadaniu znaczącego pakietu akcji start-upu przez firmę Jeffa Bezosa wywołało poruszenie na amerykańskiej giełdzie i zostało odebrane jako potwierdzenie komercyjnego potencjału całej branży quantum computing.

Kwanty, technologia, która przebije AI

Informacja o tym, że Amazon posiada 854 207 akcji IonQ, została ujawniona w zgłoszeniu do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). To największa publicznie znana inwestycja dużej firmy technologicznej w spółkę zajmującą się bezpośrednio produkcją sprzętu kwantowego. Fakt, że Amazon postawił na komputery kwantowe, sprawił, że notowania IonQ skoczyły o 7 proc. w handlu posesyjnym. Ale ruch Amazona wpłynął pozytywnie na sentyment do całej branży, powodując wzrosty także innych spółek z sektora obliczeń kwantowych. Inwestorzy zinterpretowali tę decyzję jako silny sygnał wiary w przyszłe zastosowania tej technologii.

Eksperci oceniają, że inwestycja jest spójna z szerszą strategią kwantową Amazona, realizowaną poprzez platformę chmurową Amazon Web Services (AWS) Braket, gdzie systemy IonQ są już dostępne dla klientów korporacyjnych. Według analityków ruch ten odzwierciedla przekonanie giganta, że obliczenia kwantowe osiągną praktyczne zastosowanie do 2033 r. i mogą mieć na rynek nawet większy wpływ niż sztuczna inteligencja.

Krok w stronę odkrycia nowych leków?

Co ciekawe, ujawnienie informacji o zaangażowaniu Amazona zbiegło się w czasie z publikacją wyników finansowych IonQ za II kwartał. Firma pochwaliła się przychodami w wysokości 20,7 mln dol., co oznacza wzrost o 15 proc. Zarząd spółki optymistycznie patrzy w przyszłość – podniósł prognozę przychodów na cały rok 2025 do przedziału 82-100 mln dol. z wcześniejszych 75-95 mln dol.