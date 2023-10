Nie tylko Netflix podrożeje. Ile w Polsce kosztują serwisy z filmami i serialami

W przeciwieństwie do Netfliksa Disney nadal umożliwia dzielenie się dostępem do serwisu, choć robi już pierwsze przymiarki by zrezygnować z liberalnego podejścia i prosi użytkowników o weryfikację konta.

Ile kosztuje HBO Max

Popularną platformą streamingową w Polce jest także HBO Max (Grupa Warner Bros. Discovery, ta sama do której należą TVN i Player.pl oraz Vod.pl). To serwis, który zastąpił HBO Go i nie ma już – w przeciwieństwie do poprzednika – linearnych kanałów HBO.

HBO Max, podobnie jak Disney+ ma jedną cenę. Wynosi ona 29,99 zł miesięcznie lub niecałe 20 zł jeśli ktoś zdecyduje się na roczną subskrypcję.

Od kwietnia tego roku wiadomo, że Warner Bros. Discovery znowu miesza w serwisach streamingowych i wycina logo HBO. Zamiast HBO Max ma być Max. A właściwie jest już w Stanach Zjednoczonych. W Polsce do zmiany dojść ma w przyszłym roku. Fani serwisu i konkurencja zastanawiają się teraz, czy zmieni się tylko nazwa i do będzie dalej z pozostały platformami, w tym głównie z Player.pl.

Ile kosztuje Player.pl i Polsat Box Go

Player.pl, jedna z najstarszych w Polsce platform streamingowych założona przez Grupę TVN (ostatnio należy do Amerykanów) ma różne ceny w zależności od zawartości abonamentu. Trochę jak z platformą satelitarną, albo kablówką – trudno się w nich ogarnąć. Tym bardziej, że jest Player.pl z reklamami i bez reklam (jeśli nie liczyć autopromocji).

Generalnie, obecnie abonament miesięczny Playera bez reklam może kosztować od około 17 zł miesięcznie (jest teraz akurat promocja, ale trzeba zapłacić 100 zł za serwis na pół roku).