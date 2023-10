Sonda Psyche wystartowała do sezamu. Asteroida warta 10 biliardów dolarów

Sondę wyniosła w kosmos rakieta Falcon Heavy SpaceX startująca Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie o godz. 16.20 czasu polskiego. Aby dotrzeć do asteroidy, która znajduje się na końcu pasa takich ciał niebieskich między Marsem a Jowiszem, musi pokonać 3,5 mld km. Stanie się to w 2029 roku. Koszt misji to 1,2 mld dol.

Odkryta w 1852 roku przez astronoma Annibale de Gasparisa i nazwana na część jednej z greckich nimf 16 Psyche ma 279 km średnicy (w ciągu pięciu lat okrąża Słońce) i zdecydowanie różni się od obiektów zdominowanych przez skały i lód. To planetoida metaliczna i składa się głównie z żelaza i niklu, ale zawiera też miliardy ton złota, platyny i innych cennych metali, powszechnie wykorzystywanego w motoryzacji, medycynie czy w produkcji urządzeń elektronicznych. A to dzięki temu, że prawdopodobnie jest pozostałością formującej się 4,5 mld lat temu planety, której jądro zostało odsłonięte po zderzeniu z innym ciałem kosmicznym. Takie wnioski wyciągnęli badacze na podstawie obserwacji za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble`a.

Długi lot po skarby

To będzie długa i skomplikowana misja. Po godzinie od startu ważąca 2,6 tony Psyche oddzieli się od górnego stopnia rakiety i zaraz potem rozłoży swoje panele słoneczne, kierując je w stronę Słońca i wytwarzając energię. Wtedy włączy się rewolucyjny elektryczny system tzw. silników Halla. Jony ksenonu (sonda ma w zbiornikach ponad tonę tego gazu) będą przyspieszane za pomocą pola elektrycznego i wyrzucane, popychając sondę w podróży trwającej prawie sześć lat. Po drodze, w maju 2026 roku, urządzenie przeleci obok Marsa i wykorzysta grawitację Czerwonej Planety, aby ruszyć w kierunku Psyche, oszczędzając paliwo i jednocześnie nabierając prędkości. Kiedy sonda dotrze do asteroidy w sierpniu 2029 roku, pozostanie tam 26 miesięcy, zbierając różne dane.

Urządzenie zbada asteroidę za pomocą trzech urządzeń: magnetometru do pomiaru pola magnetycznego, spektrometru do analizy składu chemicznego powierzchni i kamery do rejestrowania obrazu i tworzenia map topograficznych.