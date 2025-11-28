„AI stała się jak narkotyk”. Bunt pracowników Amazona i innych technologicznych gigantów

Aktualizacja: 28.11.2025 19:41 Publikacja: 28.11.2025 12:11
Roboty humanoidalne pojawiły się w magazynach Amazona. Firma forsuje AI i robotyzację
Foto: Amazon
Organizacja Amazon Employees for Climate Justice twierdzi, że ponad tysiąc pracowników podpisało petycję wyrażającą „poważne obawy” dotyczące „agresywnego wdrażania” narzędzi sztucznej inteligencji przez firmę. Ostrzegają w liście otwartym, że takie podejście firmy do rozwoju AI może spowodować „szokujące szkody dla demokracji, naszych miejsc pracy i Ziemi”. Do pracowników Amazona dołączyło również ponad 2,4 tys. zwolenników z innych organizacji m.in. z Google'a i Apple'a. Czas powstania listu tuż przed Black Friday, na którym korzysta Amazon, nie jest przypadkowy. Chodziło o przypomnienie opinii publicznej o koszcie technologii napędzającej jedną z największych platform zakupów online na świecie.
Czterech aktywistów powiedziało portalowi „Wired”, że zaczęli prosić pracowników o podpisanie listu w zeszłym miesiącu. Po osiągnięciu wstępnego celu, grupa opublikowała stanowiska pracowników Amazona, którzy podpisali list, oraz ujawniła, że wśród nich znajdują się wysokiej rangi inżynierowie, starsi liderzy produktów, menedżerowie ds. marketingu i personel magazynowy, obejmujący wiele działów firmy. Menedżer z ponad 20-letnim stażem w Amazonie twierdzi, że podpisał się pod listem, ponieważ uważa, że wyścig o stworzenie najlepszej sztucznej inteligencji umożliwił kierownictwu deptanie praw pracowników i środowiska. „Obecna generacja sztucznej inteligencji stała się niemal jak narkotyk, na punkcie którego firmy takie jak Amazon mają obsesję, używają go jako przykrywki do zwalniania ludzi, a zaoszczędzone pieniądze wykorzystują na opłacenie centrów danych dla produktów AI, za które nikt nie płaci” – powiedział pracownik, który, jak wszyscy, poprosił o zachowanie anonimowości, ponieważ obawia się odwetu ze strony kierownictwa firmy.
Czytaj więcej
Amazon, największy gigant logistyczny na świecie, jako pierwszy wpisał w długoterminową strategię...
Amazon, podobnie jak inne duże firmy technologiczne, jest w trakcie inwestowania miliardów dolarów w budowę nowych centrów danych do szkolenia i uruchamiania generatywnych systemów sztucznej inteligencji. Obejmuje to narzędzia pomagające pracownikom pisać kod oraz usługi skierowane do konsumentów, takie jak chatbot zakupowy Amazon Rufus. Łatwo zrozumieć, dlaczego Amazon stawia na AI. W zeszłym miesiącu dyrektor generalny Amazona, Andy Jassy, ogłosił, że Rufus jest na dobrej drodze do zwiększenia sprzedaży Amazona o 10 miliardów dolarów rocznie. Powiedział, że „staje się coraz lepszy”.
List otwarty wzywa Amazon do utworzenia „etycznych grup roboczych ds. AI” z udziałem szeregowych pracowników, którzy mieliby wpływ na to, jak powstające technologie są wykorzystywane w ich obowiązkach służbowych. Sygnatariusze pisma chcą również mieć wpływ na to, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do automatyzacji ich stanowisk pracy. Amazon ogłosił niedawno, że zamierza zredukować około 14 tys. miejsc pracy, aby lepiej sprostać wymaganiom ery AI i zapowiedział przyspieszenie marszu ku automatyzacji.. Amazon planuje zautomatyzować nawet trzy czwarte pracy w magazynach i centrach logistycznych. W praktyce oznaczałoby to zastąpienie ponad pół miliona miejsc pracy robotami i ograniczenie dalszych rekrutacji w USA.
Koncern zatrudniał blisko 1,58 miliona osób we wrześniu, co stanowi spadek w porównaniu ze szczytem wynoszącym ponad 1,6 miliona pod koniec 2021 r.
Systemy AI wymagają znacznej mocy, co zmusiło przedsiębiorstwa użyteczności publicznej do zwrócenia się ku elektrowniom węglowym i innym źródłom energii emitującym dwutlenek węgla w celu wsparcia boomu centrów danych. Sygnatariusze listu otwartego żądają, aby Amazon zrezygnował ze źródeł energii węglowej w swoich centrach danych, zakazał wykorzystywania swoich technologii AI do prowadzenia nadzoru i masowych deportacji oraz przestał zmuszać pracowników do korzystania ze sztucznej inteligencji w ich pracy.
List otwarty jest rzadkim przypadkiem aktywizmu pracowników technologicznych w tym roku. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wycofała się z ochrony praw pracowniczych, polityki klimatycznej i regulacji AI. Środki te sprawiły, że niektórzy pracownicy czują się nieswojo. Wielu obawia się również o bezpieczeństwo pracy, ponieważ automatyzacja zagraża stanowiskom inżynierów oprogramowania niższego szczebla i pracownikom marketingu.
Czytaj więcej
Geoffrey Hinton, informatyk i laureat Nagrody Nobla, nazywany „ojcem chrzestnym AI” po raz kolejn...
Wiele organizacji na całym świecie apelowało już o spowolnienie rozwoju AI. W 2023 r. setki wybitnych naukowców zwróciły się do największych firm AI z petycją o wstrzymanie prac nad tą technologią na sześć miesięcy i ocenę potencjalnych katastrofalnych szkód z niej wynikających. Kampanie te nie przyniosły sukcesu, a firmy nadal szybko wypuszczają nowe, coraz potężniejsze modele AI.
Pracowniczy aktywiści twierdzą, że nie są przeciwko AI – w rzeczywistości są optymistycznie nastawieni do tej technologii, ale chcą, aby firmy przyjęły bardziej przemyślane podejście do jej wdrażania. – Nie chodzi tylko o to, co się stanie, jeśli uda im się rozwinąć superinteligencję – mówi „Wired” pracownik z dziesięcioletnim stażem w biznesie rozrywkowym Amazona. – To, co próbujemy powiedzieć, to: spójrzcie, koszty, które płacimy teraz, nie są tego warte. Zostało nam kilka lat, aby uniknąć katastrofalnego ocieplenia.
Orin Starn, antropolog z Duke University, który spędził dwa lata pod przykrywką jako pracownik magazynu Amazona, mówi, że nadszedł czas, aby zmierzyć się z gigantem. – Wielu ludzi ma już dość bezczelnej nadmiernej zamożności miliarderów i firmy, która wykazuje jedynie kosmetyczne obawy wizerunkowe dotyczące zmian klimatu, AI, praw imigrantów i życia własnych pracowników – mówi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Organizacja Amazon Employees for Climate Justice twierdzi, że ponad tysiąc pracowników podpisało petycję wyrażającą „poważne obawy” dotyczące „agresywnego wdrażania” narzędzi sztucznej inteligencji przez firmę. Ostrzegają w liście otwartym, że takie podejście firmy do rozwoju AI może spowodować „szokujące szkody dla demokracji, naszych miejsc pracy i Ziemi”. Do pracowników Amazona dołączyło również ponad 2,4 tys. zwolenników z innych organizacji m.in. z Google'a i Apple'a. Czas powstania listu tuż przed Black Friday, na którym korzysta Amazon, nie jest przypadkowy. Chodziło o przypomnienie opinii publicznej o koszcie technologii napędzającej jedną z największych platform zakupów online na świecie.
Chińscy giganci technologiczni mogą już bez większego problemu rozwijać sztuczną inteligencję mimo sankcji USA....
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Zbliża się długo wyczekiwane wejście Apple na rynek składanych smartfonów. I może okazać się najdroższą premierą...
Prezydent Donald Trump szykuje „Misję Genesis” – przełomową inicjatywę, która ma wynieść USA na czoło globalnego...
Otwieraniu się rynku w przyszłości wartego biliony dolarów towarzyszy inwestycyjne szaleństwo, ale i coraz więks...
Już czas na nowy Test Turinga, w którym to AI samodzielnie będzie musiała prowadzić rentowny biznes – twierdzą e...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas