Trump rusza z wielką „Misją Genesis”. To nowy projekt Manhattan

Trump planuje ogłosić nowy plan w poniedziałek w Białym Domu – poinformował Carl Coe, koordynator w Departamencie Energii, cytowany przez agencję Bloomberg. Celem inicjatywy jest pokazanie, że administracja Trumpa traktuje nadchodzący wyścig AI jako przedsięwzięcie równie ważne jak Projekt Manhattan czy wyścig kosmiczny. – Uważamy Misję Genesis za równoważną – powiedział Carl Coe.

Był Manhattan, będzie Genesis

Jego zdaniem rozporządzenie najprawdopodobniej nakaże krajowym laboratoriom intensyfikację prac nad rozwijającymi się technologiami AI i może obejmować partnerstwa publiczno-prywatne. Inny przedstawiciel Białego Domu, wypowiadający się anonimowo, skomentował, że wszelkie doniesienia o możliwych rozporządzeniach to spekulacje, dopóki nie zostaną ogłoszone oficjalnie.

Określenie jako „Projekt Manhattan” ma nawiązywać do kluczowego i scentralizowanego amerykańskiego programu z czasów II wojny światowej, który doprowadził do zbudowania bomby atomowej. Mobilizacja ta ma kontrastować z rozproszonym, rynkowym podejściem, które wcześniej dominowało w polityce AI w USA. Misja Genesis ma zebrać finansowe i regulacyjne inicjatywy AI w jeden pakiet.

Działania te następują po tym, jak Trump w tym tygodniu przyjął w Białym Domu saudyjskiego następcę tronu, księcia Mohammeda bin Salmana, odbywając serię spotkań dotyczących finalizacji porozumień obronnych i gospodarczych. W ramach tych ustaleń Trump zapowiedział zgodę na sprzedaż zaawansowanych chipów AI Arabii Saudyjskiej, a Nvidia oraz xAI Elona Muska ogłosiły plany stworzenia wspólnego centrum danych wraz z saudyjskim przedsięwzięciem Humain.

Podczas saudyjskiej konferencji inwestycyjnej w środę Trump powiedział, że zamierza współpracować z partnerami, aby „zbudować największy, najpotężniejszy i najbardziej innowacyjny ekosystem AI na świecie”.