„Mogą zgnieść czaszkę”. Sygnalista ostrzega przed nowym technologicznym wyścigiem

Figure AI, deweloper robota humanoidalnego Figure 01, wspierany przez Nvidię, został pozwany przez byłego szefa ds. bezpieczeństwa produktów. Twierdzi on, że rozwiązano z nim współpracę po tym, jak ostrzegł najwyższe kierownictwo, iż roboty firmy „są wystarczająco silne, by zgnieść ludzką czaszkę”. Sprawa pokazuje jednak szerszy problem branży: szybki rozwój robotyki idzie w parze z rosnącym ryzykiem technicznym, które firmy nie zawsze traktują priorytetowo. Koncentracja na podwyższaniu wyceny rynkowej i szybkim pozyskiwaniu inwestorów często przesłania etyczne i inżynierskie wymogi.

Sygnalista ujawnia zagrożenie

Robert Gruendel, główny inżynier ds. bezpieczeństwa robotyki, złożył pozew w piątek w sądzie federalnym w Kalifornii. Jego prawnicy twierdzą, że został zwolniony we wrześniu – zaledwie kilka dni po przedstawieniu swoich „najbardziej bezpośrednich i udokumentowanych skarg dotyczących bezpieczeństwa”. Pozew wpłynął dwa miesiące po tym, jak wycena Figure wzrosła do 39 miliardów dolarów (to kwota przewyższająca roczny PKB np. Słowacji) w rundzie finansowania prowadzonej przez Parkway Venture Capital, co oznacza 15-krotny wzrost od początku 2024 r., kiedy firma pozyskała pieniądze od inwestorów takich jak Jeff Bezos, założyciel Amazona, Nvidia i Microsoft.

W dokumentach sądowych, do których dotarło CNBC, prawnicy Gruendela twierdzą, że ostrzegał dyrektora generalnego Figure AI, Bretta Adcocka, oraz głównego inżyniera, Kyle’a Edelberga, o potencjalnie groźnych możliwościach robota. Informował m.in., że jeden z robotów „już wyciął nacięcie jednej czwartej cala (około 6 mm) w stalowych drzwiach lodówki podczas awarii”. Był to wyraźny dowód na to, jak ogromna energia kinetyczna drzemie w maszynie przeznaczonej do pracy w ludzkim otoczeniu. W skardze czytamy również, że Gruendel apelował, aby nie redukowali wymogów na „mapie drogowej bezpieczeństwa”, którą poproszono go o zaprezentowanie dwóm potencjalnym inwestorom. Obawiał się, że „plan bezpieczeństwa produktu, który przyczynił się do ich decyzji o inwestowaniu”, został „wykastrowany” w tym samym miesiącu, w którym Figure AI zamknęło rundę inwestycyjną – co, jak stwierdza pozew, „można by uznać za oszustwo inwestycyjne”.

Jak wynika ze skargi, obawy powoda były „traktowane jako przeszkody, a nie obowiązki”, a firma wykorzystała „niejasną zmianę kierunku działalności jako pretekst” do jego zwolnienia, naruszając kalifornijską ustawę o ochronie sygnalistów. Gruendel domaga się odszkodowania ekonomicznego, kompensacyjnego i karnego oraz żąda procesu z ławą przysięgłych.