To będzie najdroższy iPhone w historii. Apple szykuje rewolucyjną premierę

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są prognozy dotyczące ceny składanego iPhone'a?

Co sprawia, że składany iPhone jest droższy w porównaniu do konkurencyjnych modeli?

Jakie parametry techniczne będzie miał nadchodzący składany iPhone?

Nadciągający iPhone 18 w wersji „Fold” to coś, co rozgrzewa fanów marki. I to mimo tego, że cena przyszłego sprzętu ma znacznie przekroczyć bariery ustanowione przez konkurencję z Androidem. W zamian użytkownicy mają jednak otrzymać technologię, która eliminuje największą wadę tzw. składaków. Co wiadomo o składanym telefonie Apple?

Reklama Reklama

Apple rzuca rękawicę konkurencji

Zgodnie z najnowszymi prognozami Arthura Liao, analityka Fubon Research, fani produktów z logo nadgryzionego jabłka muszą przygotować portfele na bezprecedensowy wydatek – długo oczekiwany składany iPhone, często określany jako „iPhone Fold” (choć nie wiadomo jaką nazwę będzie miał ostatecznie ten model), ma zadebiutować na rynku w cenie wynoszącej aż 2399 dol. Jeśli te szacunki się potwierdzą, będzie to absolutnie najdroższy model w historii marki, pozycjonowany na szczycie piramidy cenowej elektroniki użytkowej. To pułap bowiem znacznie wyższy niż ten, na którym plasują się „konwencjonalne” flagowce. Dla porównania, topowy model o klasycznej budowie, czyli iPhone 17 Pro Max w najwyższej wersji z 2 TB pamięci, wyceniany jest na 1699 dol. Różnica w cenie jest więc kolosalna. Analitycy twierdzą, iż to wskazuje wyraźnie: Apple nie zamierza walczyć ceną, lecz prestiżem i technologią.

Prognozowana wycena stawia produkt Apple znacznie powyżej bezpośredniej konkurencji w segmencie urządzeń ze składanym ekranem (ang. foldables). Rynkowi rywale, tacy jak Samsung ze swoim Galaxy Z Fold 7 (wycenianym na 1999 dolarów) czy Google z modelem Pixel 10 Pro Fold (1799 dol.), wydają się przy propozycji z Cupertino opcjami niemal „budżetowymi”. Arthur Liao przekonuje, że nie chodzi jednak w tym o jakiś kaprys producenta, lecz o bezpośrednie odzwierciedlenie kosztów produkcji. Kluczowe znaczenie mają tu komponenty klasy premium, ze szczególnym naciskiem na zaawansowany panel wyświetlacza oraz skomplikowany mechanizm zawiasu. To właśnie te elementy windują koszty smartfona.