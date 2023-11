Bitwa o firmę, która stworzyła ChatGPT. Wyrzucony szef może jeszcze wrócić

Rada dyrektorów OpenAI poinformowała niespodziewanie w piątek, że Sam Altman ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego i zostanie zastąpiony przez dyrektorkę ds. technologii 34-letnią Mirę Murati. Zarząd poinformował, że przeprowadził analizę i „doszedł do wniosku, że nie był konsekwentnie szczery w swojej komunikacji z zarządem, utrudniając mu wykonywanie swoich obowiązków".

Reklama

Komentując odejście z firmy Altman napisał na platformie X: „Uwielbiałem mój czas w OpenAI. Był to czas transformacji dla mnie osobiście i miejmy nadzieję, że również dla całego świata. Przede wszystkim uwielbiałem pracować z tak utalentowanymi ludźmi. W późniejszym czasie będę miał więcej do powiedzenia na temat tego, co dalej".

Polacy odchodzą z OpenAI

Jak podał Reuters, wraz z Altmanem odeszło z firmy trzech polskich badaczy sztucznej inteligencji, prof. Aleksander Mądry, Jakub Pachocki i Szymon Sidor. Aleksander Mądry to prof. Massachussetts Institute of Technology (MIT), szef zespołu w OpenAI zajmującego się oceną ryzyka związanego z systemami AI. Jakub Pachocki był dyrektorem ds. badań OpenAI, zaś Szymon Sidor to absolwent Uniwersytetu Cambridge oraz MIT – pracował w OpenAI siedem lat.

Polacy od dawna byli licznie zaangażowani w rozwój OpenAI i współpracę z Samem Altmanem. Podczas majowej wizyty Altmana w Polsce, podkreślano że na początkowym etapie w zespole OpenAI liczącym 50 osób aż dziesięć stanowili Polacy. — Nie wiem, co Polska robi, by osiągnąć taki poziom, ale ich wpływ jest naprawdę niesamowity — mówił wówczas Sam Altman podczas dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim.