Płace w OpenAI szokują. Specjaliści sztucznej inteligencji rządzą w firmach

OpenAI przywróciło Sama Altmana na stanowisko dyrektora generalnego po tym, jak setki pracowników zagroziły odejściem z pracy w związku z wyrzuceniem twórcy ChatGPT, co podkreśliło, jak duży wpływ mają obecnie najbardziej cenieni pracownicy branży technologicznej.

Reklama

Ile zarabiają specjaliści od sztucznej inteligencji

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez platformę danych o wynagrodzeniach Levels.fyi opublikowanej w maju, inżynierowie sztucznej inteligencji zarabiają od 8 proc. do 12,5 proc. więcej niż ich odpowiednicy w IT pracujący przy innych projektach.

Najczęściej występujący zakres wynagrodzeń na stanowiskach inżynierskich podanych na stronie internetowej OpenAI wynosi od 200 do 370 tys. dol. rocznie, choć w przypadku kilku bardziej wyspecjalizowanych stanowisk waha się od 300 tys. do 450 tys. dol. - mówi agencji Reuters Roger Lee, współzałożyciel firmy Comprehensive.io zajmującej się analizą wynagrodzeń. Według Levels.fyi zakresy wynagrodzeń nie obejmują premii ani nagród w formie akcji, co może zbliżyć roczną pensję w wysokości 300 tys. dol. do 800 tys. dol. całkowitego wynagrodzenia.

W branży, w której talent i umiejętności są najrzadszym zasobem, exodus grożący w OpenAI byłby katastrofalny. - W przypadku nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, mamy tylko bardzo małą grupę doświadczonych osób. Są produktem – mówi Julia Pollak, główna ekonomistka w agencji ZipRecruiter.