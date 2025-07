Pierwszy projekt satelitarny USA z tym mocarstwem. Ma ratować Ziemię

Misja dostarczy wyjątkowych obrazów Ziemi. Dane dostarczone przez NISAR mogą okazać się pomocne w reagowaniu na klęski żywiołowe na Ziemi. Zainteresowanie lotem na świecie jest ogromne, co było widać w statystykach wyszukiwania Google Trends.

Reklama Reklama

NISAR, czyli pierwszy amerykańsko-indyjski satelita

Misja NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) to misja kosmiczna będąca wspólnym projektem amerykańskiej agencji kosmicznej NASA i Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych ISRO (Indian Space Research Organisation). W ramach NISAR został zbudowany i wystrzelony na orbitę okołoziemską dwuczęstotliwościowy radar z syntetyczną aperturą (SAR). Wykorzystuje on mikrofale do wykrywania odległych powierzchni i obiektów, a dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu danych umożliwia obserwację szczegółów w wysokiej rozdzielczości.

NASA i ISRO podpisały umowę o partnerstwie w misji NISAR 30 września 2014 roku. Całkowity koszt satelity to ok. 1,5 mld dolarów, co czyni go najdroższym na świecie satelitą obrazowania Ziemi.

Satelita radarowy NISAR

Satelita radarowy NISAR wyniesiony został 30 lipca w przestrzeń kosmiczną na pokładzie GSLV-F16 – geostacjonarnej rakiety nośnej ISRO. Umieszczony został na orbicie okołoziemskiej synchronicznej ze Słońcem (orbicie heliosynchronicznej) na wysokości 747 km, co oznacza, że będzie w regularnych odstępach czasu przelatywał nad tymi samymi obszarami Ziemi.

NISAR to radar z syntetyczną aperturą o masie ok. 2400 kg. Posiada dużą, rozkładaną antenę reflektorową o średnicy 12 m, zamontowaną na rozkładanym wysięgniku o długości 9 m.