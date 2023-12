Meta rozpoczyna pełne szyfrowanie wiadomości na Facebooku i Messengerze

Oznacza to, że treść wiadomości i rozmów użytkowników ze znajomymi i rodziną jest chroniona od chwili opuszczenia urządzenia do momentu dotarcia do urządzenia odbiorcy. Nikt, łącznie z Meta, nie może zobaczyć, co zostało wysłane lub powiedziane, chyba że użytkownik zdecyduje się zgłosić wiadomość.

Usługi przesyłania wiadomości Meta były ostatnio szczególnie uważnie obserwowane w Europie, gdzie na firmę nałożono wielomiliardową karę za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych. Ustawodawcy skrytykowali również Meta za to, że nie pozwala jej usługom przesyłania wiadomości na łatwą współpracę z innymi usługami, takimi jak iMessage i Telegram, i nakazali firmie umożliwienie wysyłania wiadomości z aplikacji Meta do konkurencyjnych aplikacji – przypomina „The New York Times”.

Zaczęło się od Snowdena

Kompleksowe szyfrowanie zyskało na popularności w 2013 r. po ujawnieniu danych przez byłego pracownika Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Edwarda J. Snowdena, który pokazał, w jakim stopniu NSA i inne agencje wywiadowcze i organy ścigania uzyskiwały bez wiedzy obywateli dostęp do komunikacji użytkowników za pośrednictwem takich firm jak Yahoo, Microsoft, Google i Facebook.