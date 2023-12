Dziś ma wystartować tajny samolot kosmiczny USA. To wyjątkowa misja

Samolot kosmiczny X-37B jest już gotowy do lotu po raz siódmy. Ma polecieć w kosmos na rakiecie Falcon Heavy z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie. Obecnie duża, stożkowa biała bryła pojazdu znajduje się w hangarze. Samolot kosmiczny X-37B pokazano w osłonie ładunku rakiety SpaceX Falcon Heavy przed planowanym startem. W sieci ruszyła fala niewybrednych żadtów na temat wyglądu pojazdu i jakiego rodzaju środek medyczny on przypomina.

Mały wahadłowiec oczkiem w głowie Pentagonu

Siły Kosmiczne USA posiadają dwa pojazdy X-37B, oba zbudowane przez Boeinga. Samoloty kosmiczne wyglądają bardzo podobnie do starych wahadłowców kosmicznych NASA, ale są znacznie mniejsze - oba X-37B mogłyby zmieścić się w ładowni jednego promu kosmicznego. Obydwa X-37B wykonały do tej pory w sumie sześć misji, każda dłuższa i bardziej ambitna od poprzedniej. Najnowszy, znany jako OTV-6 (Orbital Test Vehicle-6), wylądował w listopadzie 2022 roku po okrążaniu Ziemi przez 908 dni (X-37B jest zasilany przez ogniwa słoneczne, nie ma załogi i dzięki temu ma zdolność długiego przebywania na ziemskiej orbicie).

Nie jest jasne, jak długo będzie trwał nadchodzący lot OTV-7. Siły Kosmiczne publikują kilka szczegółów na temat misji X-37B, ponieważ większość ich ładunków jest tajna. Dlatego przy okazji każdego startu mnożą się na ten temat spekulacje. Część sprzętu będzie prawdopodobnie nowatorskimi instrumentami rozpoznawczymi. Przedstawiciele wojska od dawna twierdzą, że X-37B służy przede wszystkim jako poligon doświadczalny dla nowych technologii. Siły Kosmiczne w oświadczeniu podały, że tym razem wahadłowiec będzie "testować nowe reżimy orbitalne". Oznacza to, że trafi na wyższą niż dotąd orbitę, co czyni tę misję wyjątkową.



Ale X-37B przewozi także cywilny ładunek badawczy. Na przykład jednym z niesklasyfikowanych eksperymentów prowadzonych na OTV-7 jest Seeds-2, projekt NASA, który ma sprawdzić, jak na nasiona wpływa długoterminowa ekspozycja na promieniowanie kosmiczne.