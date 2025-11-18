Jego słowa rezonują z opinią Jamiego Dimona, szefa JPMorgan, który przewiduje, że część kapitału wpompowanego w branżę „prawdopodobnie zostanie stracona”. Obawy te materializują się na tle gigantycznych zobowiązań firm takich jak OpenAI, które ogłosiły plany inwestycji w moc obliczeniową o wartości 1,4 bln dol., generując przy tym wciąż nieproporcjonalnie niższe przychody.

Eksperci Goldmana mówią o dwóch kluczowych „błędach poznawczych” napędzających te wyceny, odwołując się do historycznych analogii z lat 20. i 90. XX wieku. Pierwszym jest „błąd agregacji” – inwestorzy zakładają, że każda firma odniesie sukces, ekstrapolując potencjalne zyski zwycięzców na cały sektor. Drugim zagrożeniem jest „błąd ekstrapolacji”, polegający na ignorowaniu faktu, że konkurencja z czasem eroduje marże, a przejściowe wzrosty zysków są traktowane jako trwałe. Choć Goldman Sachs zaznacza, że wyceny nie osiągnęły jeszcze poziomów bańki, a obecne wskaźniki cena/zysk dla gigantów technologicznych (mediana 27x) są o połowę niższe niż podczas szczytu dot-comów, to jednak „prosta arytmetyka sugeruje, że rynek znacznie wyprzedził fakty”.

Problem wyceny i fizycznych ograniczeń

Nerwowość inwestorów jest już widoczna na parkietach. Akcje technologicznych spółek odnotowały największe spadki od kwietnia, a indeks Nasdaq może przerwać siedmiomiesięczną passę wzrostów. Wyprzedaż dotknęła kluczowych graczy: w samym listopadzie Nvidia straciła ponad 8 proc., Meta Platforms 7 proc., a Tesla 11 proc. Stratedzy pozostają podzieleni w ocenie sytuacji. Andrew Garthwaite z UBS argumentuje, że boom AI wykazuje klasyczne symptomy bańki: wszechobecną mentalność „kupuj na spadkach”, wiarę, że „tym razem jest inaczej” oraz wysoki udział inwestorów detalicznych (aż 21 proc. amerykańskich gospodarstw domowych posiada obecnie pojedyncze akcje). Z drugiej strony Peter Oppenheimer z Goldman Sachs broni tezy o fundamentalnych podstawach wzrostów, wskazując, że dzisiejsi giganci AI, w przeciwieństwie do firm z początku wieku, generują realne zyski i gotówkę. Tyle że problemem pozostaje nie tylko wycena, ale i fizyczne ograniczenia rozwoju. Pichai zwrócił uwagę np. na ogromne zapotrzebowanie na energię, które już wpłynęło na cele klimatyczne Alphabetu (spółka–matka Google) i spowalnia tempo postępów. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w ub. r. AI odpowiadała za 1,5 proc. światowego zużycia energii.

Teraz wszystkie oczy zwrócone są na Nvidię. 19 listopada koncern ma ogłosić wyniki finansowe. Analitycy mówią wprost: Będzie to kluczowy sprawdzian, czy setki miliardów dolarów wydane na infrastrukturę przynoszą oczekiwany zwrot, czy też rację mają krytycy, ostrzegający przed przewartościowaniem rynku napędzanego manią AI.