Z Epsteinem wymieniał maile o swojej studentce. Larry Summers ochodzi z zarządu OpenAI

Larry Summers zakończył swoją przygodę z OpenAI
Do odejścia z władz giganta sztucznej inteligencji doszło kilka dni po tym, jak Kongres ujawnił dokumenty pokazujące, że Summers utrzymywał bliskie relacje ze zmarłym skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Wymieniał z nim maile dotyczące jego własnej relacji ze studentką Harvardu, dla której był „mentorem”. I otrzymywał rady.
Summers, były prezydent Uniwersytetu Harvarda, powiedział w poniedziałek, że wycofuje się ze wszystkich publicznych zobowiązań, dodając, że ma to pozwolić mu „odbudować zaufanie i naprawić relacje z najbliższymi”.
Summers znalazł się pod ostrzałem po tym, jak Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów USA ujawniła dokumenty opisujące jego korespondencję z Epsteinem. Uniwersytet Harvarda, gdzie Summers nadal jest profesorem, wszczął przegląd dotyczący osób wymienionych w e-mailach Epsteina – poinformował w środę rzecznik uczelni, nie wymieniając jednak konkretnego nazwiska.
„Larry podjął decyzję o rezygnacji z zarządu OpenAI i szanujemy jego decyzję. Doceniamy jego liczne wkłady i perspektywę, którą wniósł do rady” – napisano w oświadczeniu zarządu OpenAI.
Jak pisze Reuters, decyzja zapadła dzień po tym, jak kontrolowany przez Republikanów Kongres niemal jednogłośnie zagłosował za ujawnieniem dokumentów Departamentu Sprawiedliwości dotyczących Epsteina. To wynik, którego prezydent Donald Trump bronił przez miesiące, zanim wycofał sprzeciw.
W ostatnich dniach Trump polecił Departamentowi Sprawiedliwości USA zbadać powiązania swoje oraz innych czołowych demokratów z Epsteinem, próbując odwrócić uwagę od własnej relacji z przestępcą seksualnym. Trump twierdzi, że nie miał żadnego związku z przestępstwami Epsteina.
Summers, demokrata, pełnił funkcję sekretarza skarbu za prezydenta Billa Clintona oraz dyrektora Narodowej Rady Gospodarczej za prezydenta Baracka Obamy. Kilka innych organizacji – w tym Peterson Institute for International Economics oraz Center for American Progress – potwierdziło, że Summers wycofuje się z działalności przy nich. „New York Times” poinformował, że nie przedłuży jego rocznego kontraktu komentatorskiego, zawartego w styczniu.
Zasiadał w zarządzie OpenAI od końca 2023 r., kiedy znalazł się tam po krótkotrwałym odwołaniu dyrektora generalnego twórcy ChatGPT, Sama Altmana. Doradzał firmie w kwestiach gospodarczych, regulacyjnych i strategicznych.
