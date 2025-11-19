Z Epsteinem wymieniał maile o swojej studentce. Larry Summers ochodzi z zarządu OpenAI

Do odejścia z władz giganta sztucznej inteligencji doszło kilka dni po tym, jak Kongres ujawnił dokumenty pokazujące, że Summers utrzymywał bliskie relacje ze zmarłym skazanym przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Wymieniał z nim maile dotyczące jego własnej relacji ze studentką Harvardu, dla której był „mentorem”. I otrzymywał rady.

Summers, były prezydent Uniwersytetu Harvarda, powiedział w poniedziałek, że wycofuje się ze wszystkich publicznych zobowiązań, dodając, że ma to pozwolić mu „odbudować zaufanie i naprawić relacje z najbliższymi”.

Kompromitujące relacje z Epsteinem

Summers znalazł się pod ostrzałem po tym, jak Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów USA ujawniła dokumenty opisujące jego korespondencję z Epsteinem. Uniwersytet Harvarda, gdzie Summers nadal jest profesorem, wszczął przegląd dotyczący osób wymienionych w e-mailach Epsteina – poinformował w środę rzecznik uczelni, nie wymieniając jednak konkretnego nazwiska.

„Larry podjął decyzję o rezygnacji z zarządu OpenAI i szanujemy jego decyzję. Doceniamy jego liczne wkłady i perspektywę, którą wniósł do rady” – napisano w oświadczeniu zarządu OpenAI.