Wkrótce powstaną firmy bez pracowników, AI zastąpi także prezesów. Te prognozy szokują

Sam Altman żartuje, że byłoby mu wstyd, gdyby OpenAI nie stała się pierwszą dużą firmą zarządzaną przez „CEO-AI”.
Wizja biznesu, który generuje zyski bez udziału ludzi, to już nie utopia. Mustafa Suleyman, współzałożyciel DeepMind, zaproponował niedawno nową wersję Testu Turinga: zamiast oszukiwać człowieka w rozmowie, niech system AI samodzielnie zarobi milion dolarów. Wyścig do stworzenia pierwszej w pełni autonomicznej firmy właśnie ruszył, a zagrożeni czują się już nie tylko szeregowi pracownicy, ale nawet prezesi z Doliny Krzemowej.
Rewolucja, która dzieje się na naszych oczach, opiera się na przejściu od chatbotów do tzw. agentów AI. To fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki korzystamy z technologii. Zamiast wpisywać kolejne polecenia (prompty) do modelu językowego, użytkownik wyznacza cel, a agent samodzielnie planuje i wykonuje sekwencję kroków niezbędnych do jego realizacji. Jak donosi serwis Sifted, coraz więcej start-upów wykorzystuje ten model, by stworzyć „cyfrowych pracowników”, a docelowo firmy, które do działania nie potrzebują ludzi.
Doskonałym przykładem tej zmiany jest Alice – wirtualna przedstawicielka handlowa stworzona przez londyński startup 11x. Alice nie jest zwykłym botem, to autonomiczny pracownik działu sprzedaży, którego zadaniem jest przeszukiwanie internetu, identyfikowanie potencjalnych klientów i wysyłanie do nich spersonalizowanych wiadomości, by umówić spotkanie dla „żywego” współpracownika. Hasan Sukkar, założyciel 11x, w rozmowie z Sifted podkreślił, że bot już teraz „osiąga lepsze wyniki w konwersji leadów niż przeciętny człowiek”.
– Jeden z naszych klientów używa Alice na dużą skalę. Wcześniej zatrudniał 10 osób do prowadzenia działu sprzedaży, teraz Alice wykonuje tę pracę w pojedynkę – zauważa Sukkar.
Start-up ma już 50 płacących klientów i długą listę oczekujących. To pokazuje, że apetyt rynku na „cyfrową siłę roboczą” jest spory.
Technologia nie jest jednak pozbawiona wad. Halucynacje modeli AI oraz brak „ludzkiego wyczucia” to wciąż wyzwanie. Barierą są też koszty – obsługa przez zaawansowanego agenta głosowego to wydatek rzędu ok. 12 dol. za godzinę, a to w niektórych krajach stawka przewyższająca płacę minimalną. Mimo to kierunek jest jasny: agent jak Alice, czy liczne inne rozwiązania, jak Lindy AI i Relevance AI, automatyzują coraz bardziej złożone funkcje. Efekt? Zagrożenie masową redukcją zatrudnienia.
Ambicje twórców AI sięgają jednak dalej niż tylko automatyzacja pojedynczych stanowisk. Celem jest stworzenie w pełni autonomicznego przedsiębiorstwa. Imad Riachi, założyciel firmy Honu, pracuje nad systemem decyzyjnym, który zarządza całą siecią agentów AI. Algorytmy mają same „zrozumieć” problem, specyfikę w jakiej porusza się firma, przeanalizować konkurencję, zoptymalizować budżetu. Eksperci sądzą, że pierwsza w pełni „autonomiczna”, ale przy tym i rentowna firma powstanie już w przyszłym roku. Najprawdopodobniej będzie to zautomatyzowany e-commerce. Analitycy nie mają wątpliwości, że przedsiębiorstwa bez pracowników obniżą próg wejścia w biznes, ale jednocześnie wywrócą do góry nogami myślenie o roli człowieka w gospodarce. Pracę umysłową będą wykonywać boty, a fizyczną humanoidy. Wizja redukcji zatrudnienia obejmie nie tylko szeregowe stanowiska, ale nawet zarządy. Liderzy największych gigantów technologicznych poważnie biorą pod uwagę taki scenariusz. Sundar Pichai, dyrektor generalny Google, w wywiadzie dla BBC stwierdził wprost: Bycie prezesem to być może jedna z łatwiejszych rzeczy do zrobienia przez AI.
Jego komentarz zbiegł się z premierą modelu Gemini 3, który według Google stanowi punkt zwrotny w autonomii systemów. Pichai przewiduje, że w ciągu 12 miesięcy AI ewoluuje od odpowiadania na pytania do działania jako „pełnoprawny agent decyzyjny”.
Zresztą szefowi Google’a wtóruje Sam Altman z OpenAI – uważa, że AI będzie zarządzać głównymi działami firm w ciągu „kilku lat”, a nawet żartuje, że byłoby mu wstyd, gdyby OpenAI nie stało się pierwszą dużą firmą zarządzaną przez „CEO-AI”.
Jednak nie wszyscy podzielają taki pogląd. Jensen Huang, prezes Nvidii, na pytanie o to, czy AI go zastąpi, odpowiedział kategorycznie: Absolutnie nie.
