Duże podwyżki Spotify. Serwis po raz pierwszy podnosi w Polsce ceny

W mailu rozesłanym do użytkowników Spotify informuje, że jest to pierwsza w historii aktualizacja ceny tego planu i jest ona konieczna, ponieważ wzrosły ponoszone przez firmę koszty operacyjne. - Cenimy sobie wszystkich użytkowników Premium, dlatego przesuwamy o dwa miesiące (do kwietnia) moment, od którego zaczniemy naliczać opłatę za subskrypcję w wysokości 19,99 zł - podaje firma. Podobne przesunięcie czasu pobierania wyższej opłaty zastosowano dla abonentów pakietu Premium Family.

Czas na zaakceptowanie nowej ceny mija 31 marca 2024. W sytuacji, gdy klient nie wyrazi zgody — informuje firma — straci dostęp do wszystkich korzyści planu Premium. Spotify automatycznie anuluje plan, a konto zostanie przeniesione do bezpłatnej wersji Spotify z reklamami po kolejnej dacie rozliczenia.

Nadzieja firmy w sprzedaży biletów

Spotify walczy o zyski. Firma z siedzibą w Sztokholmie w grudniu ogłosiła redukcję zatrudnienia o 17 proc., co oznaczało zwolnienie ponad 1,5 tys. pracowników. Media informują, że Spotify poinformował pozostałych inżynierów, że planuje wznowić wysiłki na rzecz ugruntowania swojej obecności w obszarze sprzedaży biletów do końca 2024 r. Póki co projekt sprzedaży biletów nie odniósł sukcesu, ale aby osiągnąć swój cel, firma może zwrócić się w kierunku fuzji i przejęć - podaje TheTicketingBusiness.com.

Spotify rozpoczęło testowanie sprzedaży biletów na koncerty fanom ponad rok temu za pośrednictwem nowej witryny „Spotify Tickets”.