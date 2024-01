Porażka Microsoftu. Dzięki ChatGPT wyszukiwarka Bing miała pogrążyć Google

Kiedy w lutym ubiegłego roku Microsoft ogłosił, że wstawi ChatGPT do swojej wyszukiwarki Bing, analitycy optymistycznie oświadczyli, że to posunięcie to moment na miarę wprowadzenia iPhone’a, które może wywrócić do góry nogami rynek wyszukiwarek i zniweczyć dominację Google. - Cała kategoria wyszukiwania przechodzi obecnie radykalną zmianę – powiedział wówczas dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella. - Taka szansa zdarza się bardzo rzadko — mówił.

Sztuczna inteligencja nie przyniosła zwycięstwa

Mimo optymizmu i dużych inwestycji w projekt. prawie rok później na rynku w zasadzie wciąż nic się nie zmieniło - informuje Bloomberg.

Nowy Bing – oparty na technologii generatywnej sztucznej inteligencji stworzonej przez OpenAI – olśnił internautów konwersacyjnymi odpowiedziami na zapytania zadawane w naturalny sposób. Jednak według firmy analitycznej StatCounter, wyszukiwarka Microsoftu zakończyła rok 2023 z zaledwie 3,4 proc. światowego rynku wyszukiwania, co oznacza wzrost o mniej niż 1 punkt procentowy od ogłoszenia implementacji ChatGPT do wyszukiwarki. Jednym z powodów była odpowiedź Google, który również wprowadził sztuczną inteligencję do swojej wyszukiwarki.