Sztuczna inteligencja i deepfake to chaos wyborczy. Strach przed polskim narzędziem

Czytaj więcej Technologie Były premier sięgnął w więzieniu po polską sztuczną inteligencję. Wróci do władzy? Imran Khan, były gwiazdor krykieta i były premier Pakistanu, który został skazany na trzy lata więzienia, prowadzi kampanię zza krat. I to w wyjątkowy sposób. Używa bowiem własnego sklonowanego głosu. A to dzięki polskiej AI.

Fałszywy przekaz Bidena pojawia się w związku z tym, że coraz większa liczba amerykańskich kampanii politycznych wykorzystuje oprogramowanie AI do masowego docierania do wyborców, a inwestorzy pompują pieniądze w start-upy zajmujące się generowaniem głosu. W poniedziałek, gdy obie partie były zszokowane fałszywą wiadomością telefoniczną akurat polski start-up ElevenLabs, zajmujący się generowaniem głosu w oparciu o sztuczną inteligencję, ogłosił, że pozyskał nową rundę finansowania, w ramach której wyceniono firmę na 1,1 mld dol. W efekcie forma weszła do elitarnego klubu jednorożców, czyli start-upów wycenianych na co najmniej 1 mld dol.

Plaga fałszywych nagrań

Sfałszowane nagranie polityczne nie było pierwszym. W zeszłym roku w mediach społecznościowych przed wyborami parlamentarnymi na Słowacji rozpowszechniły się fałszywe nagrania dźwiękowe, w których m.in. lider partii Michal Simecka zdawał się omawiać plan zakupu głosów.

Czytaj więcej Technologie Scarlett Johansson wykorzystana przez sztuczną inteligencję. Pierwszy taki pozew Aktorka pozwała firmę za wygenerowanie jej głosu przy pomocy algorytmu, a następnie wykorzystanie go w reklamie internetowej. Niedawno głośna była sprawa wygenerowania na potrzeby reklamy postaci niezwykle podobnej do Toma Hanksa.

Nie jest jasne, w jaki sposób wiadomość Bidena została wygenerowana. W poniedziałek prokurator generalny New Hampshire badał nagranie. Jednak według Joan Donovan, adiunkta dziennikarstwa i studiów nad mediami na Uniwersytecie Bostońskim, wyśledzenie źródła fałszywego nagrania będzie szczególnie trudne, ponieważ rozprzestrzeniano je drogą telefoniczną, a nie internetową. Wiadomości audio dostarczane przez telefon nie mają tej samej ścieżki cyfrowej.