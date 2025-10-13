Reklama

Pokolenie Z w pułapce sztucznej inteligencji. Nowy raport nie pozostawia złudzeń

Sztuczna inteligencja coraz częściej przejmuje zadania pracowników niższego szczebla, co sprawia, że młodzi ludzie, a więc osoby z pokolenia Z, mają problem ze znalezieniem pracy i rozpoczęciem kariery zawodowej – wynika z najnowszego raportu British Standards Institution (BSI).

Publikacja: 13.10.2025 15:16

Pokolenie Z ma problem ze znalezieniem pracy z powodu coraz szerszego wykorzystania AI

Foto: DC Studio / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Raport oparto na ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 850 liderów biznesowych ze 123 firm – od dużych międzynarodowych korporacji po małe firmy i start-upy – z ośmiu krajów: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Australii, Chin, Japonii i Indii.

Pokolenie Z ma problem ze znalezieniem pracy z powodu coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji

Twórcy raportu dowodzą, że firmy coraz częściej inwestują w sztuczną inteligencję zamiast w nowych pracowników. Głównym powodem takiej sytuacji jest – jak wynika z odpowiedzi respondentów – zwiększenie produktywności i wydajności (61 proc.), redukcja kosztów (49 proc.) oraz uzupełnienie luk w kwalifikacjach (43 proc.).

41 proc. ankietowanych liderów biznesowych przyznało, że zmniejsza zatrudnienie w swoich firmach z powodu sztucznej inteligencji. Z kolei 31 proc. oświadczyło, że w ich organizacji przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu na dane stanowisko człowieka rozważa się rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

39 proc. szefów firm zaznaczyło, że w ich organizacjach liczba stanowisk niższego szczebla została ograniczona lub zredukowana z powodu usprawnień uzyskanych za sprawą narzędzi sztucznej inteligencji wykorzystywanych do prowadzenia badań lub wykonywania zadań administracyjnych i informacyjnych. Natomiast kolejne 43 proc. spodziewa się tego zjawiska w przyszłym roku.

76 proc. liczy, że wdrożenie nowych narzędzi AI przyniesie ich firmom wymierne korzyści w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei według 25 proc. szefów firm wszystkie lub większość zadań wykonywanych przez początkujących pracowników mogłyby być wykonywane przez sztuczną inteligencję.

Dane zaprezentowane w raporcie BSI dowodzą, według autorów, że osoby z pokolenia Z, a więc urodzone między 1997 a 2002 r., mają problem ze znalezieniem pierwszej pracy i rozpoczęciem kariery zawodowej.

Raport British Standards Institution: Czy firmy poradziłyby sobie bez sztucznej inteligencji?

Jak wynika z raportu BSI, 56 proc. liderów biznesowych uważa, że miało szczęście, rozpoczynając swoją karierę zawodową, zanim sztuczna inteligencja stała się powszechnie wykorzystywana, zmieniając tym samym ich stanowisko lub branżę. 43 proc. sądzi, że gdyby narzędzia AI były dostępne, gdy zaczynali pracę, nie rozwinęliby dzisiejszych umiejętności. Natomiast 28 proc. nie spodziewa się, że ich obecna praca lub stanowisko będą istnieć do 2030 r., ponieważ zadania te będą mogły być wykonywane przez sztuczną inteligencję. Jednocześnie 53 proc. wierzy, że korzyści wynikające z wykorzystania AI w firmach przeważą nad zakłóceniami w ich pracy.

W tych samych badaniach 48 proc. ankietowanych przyznało, że gdyby narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji były przez pewien czas niedostępne, cała ich firma nadal mogłaby działać bez zakłóceń. Jednak 17 proc. wyraźnie zaznaczyło, że w takiej sytuacji część ich działalności nie mogłaby być normalnie prowadzona.

Czy firmy są przygotowane na rewolucję AI?

Według ponad połowy ankietowanych szefów firm (56 proc.) ich pracownicy na stanowiskach podstawowych posiadają umiejętności niezbędne do korzystania z AI. Niemal tyle samo ankietowanych (57 proc.) jest zdania, że cała ich firma posiada aktualnie umiejętności konieczne do skutecznego wykorzystania narzędzi AI w codziennych zadaniach. Podobny odsetek (55 proc.) jest przekonany, że ich organizacja może przeszkolić pracowników w zakresie krytycznego, strategicznego i analitycznego wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Jednocześnie tylko 34 proc. respondentów przyznało, że ma program szkoleniowy i rozwojowy, który zapewnia skuteczne przeprowadzenie szkoleń z zakresu AI.

– Sztuczna inteligencja stanowi ogromną szansę dla firm na całym świecie. Jednak dążąc do zwiększenia produktywności i efektywności, nie możemy zapominać o tym, że to właśnie ludzie są motorem postępu. Nasze badania jasno pokazują, że napięcie między maksymalnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji a zapewnieniem rozkwitu siły roboczej jest kluczowym wyzwaniem naszych czasów. Istnieje pilna potrzeba długoterminowego myślenia i inwestycji w siłę roboczą, a także inwestycji w narzędzia sztucznej inteligencji, aby zapewnić zrównoważone i produktywne zatrudnienie – powiedziała Susan Taylor Martin, dyrektor generalna BSI cytowana przez serwis The Guardian.

Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Rynek pracy pokolenie Z

