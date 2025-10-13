Pokolenie Z w pułapce sztucznej inteligencji. Nowy raport nie pozostawia złudzeń

39 proc. szefów firm zaznaczyło, że w ich organizacjach liczba stanowisk niższego szczebla została ograniczona lub zredukowana z powodu usprawnień uzyskanych za sprawą narzędzi sztucznej inteligencji wykorzystywanych do prowadzenia badań lub wykonywania zadań administracyjnych i informacyjnych. Natomiast kolejne 43 proc. spodziewa się tego zjawiska w przyszłym roku.

76 proc. liczy, że wdrożenie nowych narzędzi AI przyniesie ich firmom wymierne korzyści w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei według 25 proc. szefów firm wszystkie lub większość zadań wykonywanych przez początkujących pracowników mogłyby być wykonywane przez sztuczną inteligencję.

Dane zaprezentowane w raporcie BSI dowodzą, według autorów, że osoby z pokolenia Z, a więc urodzone między 1997 a 2002 r., mają problem ze znalezieniem pierwszej pracy i rozpoczęciem kariery zawodowej.

Raport British Standards Institution: Czy firmy poradziłyby sobie bez sztucznej inteligencji?

Jak wynika z raportu BSI, 56 proc. liderów biznesowych uważa, że miało szczęście, rozpoczynając swoją karierę zawodową, zanim sztuczna inteligencja stała się powszechnie wykorzystywana, zmieniając tym samym ich stanowisko lub branżę. 43 proc. sądzi, że gdyby narzędzia AI były dostępne, gdy zaczynali pracę, nie rozwinęliby dzisiejszych umiejętności. Natomiast 28 proc. nie spodziewa się, że ich obecna praca lub stanowisko będą istnieć do 2030 r., ponieważ zadania te będą mogły być wykonywane przez sztuczną inteligencję. Jednocześnie 53 proc. wierzy, że korzyści wynikające z wykorzystania AI w firmach przeważą nad zakłóceniami w ich pracy.

W tych samych badaniach 48 proc. ankietowanych przyznało, że gdyby narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji były przez pewien czas niedostępne, cała ich firma nadal mogłaby działać bez zakłóceń. Jednak 17 proc. wyraźnie zaznaczyło, że w takiej sytuacji część ich działalności nie mogłaby być normalnie prowadzona.