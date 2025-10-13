Trump atakuje Microsoft. Domaga się zwolnienia byłej doradczyni Obamy

W poście opublikowanym na Truth Social Trump napisał, że Monaco – która wcześniej była doradczynią ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji Baracka Obamy, a później zastępczynią prokuratora generalnego w gabinecie Joe Bidena – ma obecnie dostęp do „wysoce poufnych informacji”, co jego zdaniem jest „nieakceptowalne”.

„Moim zdaniem Microsoft powinien natychmiast zakończyć zatrudnienie Lisy Monaco” – napisał Trump.

Trump krytykuje Microsoft za zatrudnienie byłej doradczyni Obamy

W swoim wpisie prezydent przypomniał, że Monaco pracowała zarówno z Barackiem Obamą, jak i Joe Bidenem, właśnie jako zastępczyni prokuratora generalnego w administracji Bidena. Trump cofnął jej certyfikat bezpieczeństwa w marcu tego roku, w tym samym rozporządzeniu, które pozbawiło dostępu do informacji niejawnych również Joe Bidena, Kamalę Harris, Hillary Clinton oraz członków jego rodziny.

Trump atakuje Monaco, którą już wcześniej obwiniał za federalne śledztwa w sprawie niewłaściwego obchodzenia się przez byłego prezydenta z tajnymi dokumentami oraz domniemanej ingerencji w wybory – przypomina portal Politico.