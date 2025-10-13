Reklama

Trump atakuje Microsoft. Domaga się zwolnienia byłej doradczyni Obamy

Prezydent Donald Trump zasugerował w mediach społecznościowych, że Microsoft powinien natychmiast zwolnić Lisę Monaco, pełniącą funkcję szefowej ds. relacji międzynarodowych w tej firmie.

Publikacja: 13.10.2025 14:04

Lisa Monaco była zastępcą prokuratora generalnego w administracji Joe Bidena

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

W poście opublikowanym na Truth Social Trump napisał, że Monaco – która wcześniej była doradczynią ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji Baracka Obamy, a później zastępczynią prokuratora generalnego w gabinecie Joe Bidena – ma obecnie dostęp do „wysoce poufnych informacji”, co jego zdaniem jest „nieakceptowalne”.

„Moim zdaniem Microsoft powinien natychmiast zakończyć zatrudnienie Lisy Monaco” – napisał Trump.

Trump krytykuje Microsoft za zatrudnienie byłej doradczyni Obamy

W swoim wpisie prezydent przypomniał, że Monaco pracowała zarówno z Barackiem Obamą, jak i Joe Bidenem, właśnie jako zastępczyni prokuratora generalnego w administracji Bidena. Trump cofnął jej certyfikat bezpieczeństwa w marcu tego roku, w tym samym rozporządzeniu, które pozbawiło dostępu do informacji niejawnych również Joe Bidena, Kamalę Harris, Hillary Clinton oraz członków jego rodziny.

Trump atakuje Monaco, którą już wcześniej obwiniał za federalne śledztwa w sprawie niewłaściwego obchodzenia się przez byłego prezydenta z tajnymi dokumentami oraz domniemanej ingerencji w wybory – przypomina portal Politico.

Lisa Monaco w centrum sporu politycznego o bezpieczeństwo danych

Lisa Monaco dołączyła do Microsoftu w maju, gdzie odpowiada za politykę cyberbezpieczeństwa oraz relacje z rządami na całym świecie.

Skrajnie prawicowa aktywistka i sojuszniczka Trumpa Laura Loomer wielokrotnie krytykowała Microsoft za zatrudnienie Monaco w swoich postach na platformie X (dawniej Twitter). W jednym z nich skarżyła się, że dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, „urodził się w Indiach” i oskarżyła go o „haniebne, oszukańcze zachowanie”. W piątek Loomer z zadowoleniem udostępniła wpis Trumpa i ponownie wezwała prezydenta do „anulowania wszystkich kontraktów rządowych Microsoftu” – pisze portal TechCrunch.

To nie pierwszy raz, gdy Trump atakuje szefa firmy technologicznej. Wcześniej zażądał, by prezes Intela, Lip-Bu Tan, „natychmiast zrezygnował” z powodu domniemanych konfliktów interesów. Jednak po tym, jak Intel przekazał rządowi 10-proc. udział w zamian za finansowanie wcześniej zatwierdzone przez administrację Bidena, Trump określił Tana jako „wysoce szanowanego dyrektora generalnego”.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Firmy Microsoft Praca Kadry

