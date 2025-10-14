Dzięki AI zmniejszył zatrudnienie o połowę. Szef Klarny zapowiada szok na rynku pracy

Aktualizacja: 14.10.2025 21:40 Publikacja: 14.10.2025 17:13
Sebastian Siemiątkowski, założyciel fintechu Klarna, stawia na AI i nie ma dobrych wiadomości dla pracowników
Klarna Group to szwedzka firma o globalnym zasięgu oferująca odroczone płatności online. Jej współzałożycielem i dyrektorem generalnym jest przedsiębiorca polskiego pochodzenia, Sebastian Siemiątkowski.
W najnowszym wywiadzie dla Bloomberg Television Sebastian Siemiątkowski nie ukrywa, że jest entuzjastą sztucznej inteligencji i z powodzeniem wykorzystuje ją w swojej firmie. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może równie dobrze jak zatrudnieni pracownicy, a nawet lepiej, radzić sobie z problemami klientów. Kluczem do tego jest jej spójność i jakość.
Prezes Klarny twierdzi jednak, że świat nadal nie stawił czoła konsekwencjom likwidacji ogromnej liczby miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Chociaż wielu szefów globalnych korporacji wykorzystujących AI w ostatnim czasie próbuje uspokajać obawy, twierdząc, że sztuczna inteligencja stworzy nowe miejsca pracy, zdaniem Siemiątkowskiego próbują oni lukrować rzeczywistość.
„Mam wrażenie, że wielu moich kolegów z branży technologicznej nie mówi wprost w tym temacie. Myślę, że nadchodzi ogromna zmiana w pracy opartej na wiedzy. I nie dotyczy to tylko bankowości, ale całego społeczeństwa” – powiedział Siemiątkowski.
Szef Klarny podkreśla, że optymizm co do perspektywy nowych miejsc pracy może być mylący, zwłaszcza w krótkiej perspektywie. Jako przykład podaje zawód tłumacza, który w samej Brukseli wykonuje tysiące osób, a który już teraz w dużej mierze może zastąpić sztuczna inteligencja.
„Społeczeństwo będzie musiało dowiedzieć się, co zmierzamy zrobić, ponieważ owszem, powstaną nowe miejsca pracy, ale w krótszej perspektywie nie pomoże to brukselskiemu tłumaczowi. Nie zostanie on influencerem na YouTube jutro” – dodał.
Klarna zainwestowała w sztuczną inteligencję duże środki. W 2023 r.. Siemiątkowski zadeklarował, że chce zostać „ulubionym królikiem doświadczalnym” OpenAI. Jednym z powodów była potrzeba obniżenia kosztów po zakończeniu boomu w branży fintech. Na początku 2024 r.. Klarna uruchomiła chatbota do obsługi klienta opartego na narzędziach OpenAI, który według firmy może wykonać pracę równą 800 pełnoetatowych agentów.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwoliło Klarnie wstrzymać rekrutację na ponad rok i zmniejszyć zatrudnienie z 7400 do około 3000 osób. Mimo początkowych problemów z jakością wsparcia AI, jego wdrożenie doprowadziło do wzrostu zysków i podniesienia wynagrodzeń dla pracowników.
Ze względu na pewne ograniczenia narzędzi AI i sugestie klientów firma zdecydowała się na początku roku zrekrutować więcej pracowników obsługi klienta, aby zapewnić użytkownikom możliwość rozmowy z człowiekiem. Prezes Klarny wierzy jednak, że sztuczna inteligencja może równie dobrze radzić sobie z problemami klientów.
„Można zbudować duże zaufanie, zlecając sztucznej inteligencji wykonywanie określonych typów zadań ze względu na spójność i jakość” – powiedział Siemiątkowski.
W najnowszym raporcie firma odnotowała 38 proc. wzrost przychodów rok do roku w Stanach Zjednoczonych i rosnące zyski. We wrześniu zadebiutowała na giełdzie w Nowym Jorku, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 15 miliardów dolarów.
Dziś Klarna ma ponad 114 milionów klientów. To więcej niż wiele tradycyjnych banków.
„Oczywiście ci klienci niekoniecznie jeszcze w pełni korzystają z naszych usług bankowych, ale to musi być aspiracją” – powiedział Siemiątkowski.
Firma uzyskała w tym roku licencję na pieniądz elektroniczny w Wielkiej Brytanii, co pozwala jej oferować więcej usług finansowych i konkurować z firmami takimi jak Revolut.
Zdaniem szefa Klarny, boom na sztuczną inteligencję oznacza koniec „nadmiernych zysków” zarówno w branży bankowej, jak i oprogramowania, ponieważ dotychczasowi gracze są wyprzedzani przez szybciej rozwijających się konkurentów.
