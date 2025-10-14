Dzięki AI zmniejszył zatrudnienie o połowę. Szef Klarny zapowiada szok na rynku pracy

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany na rynku pracy przewiduje szef Klarny w kontekście AI?

Jakie były efekty inwestycji Klarny w sztuczną inteligencję?

Jakie konsekwencje dla społeczeństwa widzi Sebastian Siemiątkowski w związku z AI?

Czy inwestycja w AI wpłynęła na konkurencyjność Klarny na rynku finansowym?

Klarna Group to szwedzka firma o globalnym zasięgu oferująca odroczone płatności online. Jej współzałożycielem i dyrektorem generalnym jest przedsiębiorca polskiego pochodzenia, Sebastian Siemiątkowski.

Szef Klarny mówi wprost: „Społeczeństwo będzie musiało się dowiedzieć”

W najnowszym wywiadzie dla Bloomberg Television Sebastian Siemiątkowski nie ukrywa, że jest entuzjastą sztucznej inteligencji i z powodzeniem wykorzystuje ją w swojej firmie. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może równie dobrze jak zatrudnieni pracownicy, a nawet lepiej, radzić sobie z problemami klientów. Kluczem do tego jest jej spójność i jakość.

Prezes Klarny twierdzi jednak, że świat nadal nie stawił czoła konsekwencjom likwidacji ogromnej liczby miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Chociaż wielu szefów globalnych korporacji wykorzystujących AI w ostatnim czasie próbuje uspokajać obawy, twierdząc, że sztuczna inteligencja stworzy nowe miejsca pracy, zdaniem Siemiątkowskiego próbują oni lukrować rzeczywistość.

„Mam wrażenie, że wielu moich kolegów z branży technologicznej nie mówi wprost w tym temacie. Myślę, że nadchodzi ogromna zmiana w pracy opartej na wiedzy. I nie dotyczy to tylko bankowości, ale całego społeczeństwa” – powiedział Siemiątkowski.