Dzięki AI zmniejszył zatrudnienie o połowę. Szef Klarny zapowiada szok na rynku pracy

Szwedzki gigant świadczący internetowe usługi finansowe oparte na zasadzie „kup teraz, zapłać później”, dzięki inwestycji w AI zmniejszył radykalnie zatrudnienie, jednocześnie zwiększając zyski i liczbę klientów. – Szok na rynku pracy związany z AI nadchodzi, a firmy nie są na to gotowe – stwierdził prezes Klarny Sebastian Siemiątkowski .

Publikacja: 14.10.2025 17:13

Sebastian Siemiątkowski, założyciel fintechu Klarna, stawia na AI i nie ma dobrych wiadomości dla pracowników

Sebastian Siemiątkowski, założyciel fintechu Klarna, stawia na AI i nie ma dobrych wiadomości dla pracowników

Foto: mat. pras.

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany na rynku pracy przewiduje szef Klarny w kontekście AI?
  • Jakie były efekty inwestycji Klarny w sztuczną inteligencję?
  • Jakie konsekwencje dla społeczeństwa widzi Sebastian Siemiątkowski w związku z AI?
  • Czy inwestycja w AI wpłynęła na konkurencyjność Klarny na rynku finansowym?

Klarna Group to szwedzka firma o globalnym zasięgu oferująca odroczone płatności online. Jej współzałożycielem i dyrektorem generalnym jest przedsiębiorca polskiego pochodzenia, Sebastian Siemiątkowski. 

Szef Klarny mówi wprost: „Społeczeństwo będzie musiało się dowiedzieć”

W najnowszym wywiadzie dla Bloomberg Television Sebastian Siemiątkowski nie ukrywa, że jest entuzjastą sztucznej inteligencji i z powodzeniem wykorzystuje ją w swojej firmie. Jego zdaniem sztuczna inteligencja może równie dobrze jak zatrudnieni pracownicy, a nawet lepiej, radzić sobie z problemami klientów. Kluczem do tego jest jej spójność i jakość.

Prezes Klarny twierdzi jednak, że świat nadal nie stawił czoła konsekwencjom likwidacji ogromnej liczby miejsc pracy przez sztuczną inteligencję. Chociaż wielu szefów globalnych korporacji wykorzystujących AI w ostatnim czasie próbuje uspokajać obawy, twierdząc, że sztuczna inteligencja stworzy nowe miejsca pracy, zdaniem Siemiątkowskiego próbują oni lukrować rzeczywistość.

Mam wrażenie, że wielu moich kolegów z branży technologicznej nie mówi wprost w tym temacie. Myślę, że nadchodzi ogromna zmiana w pracy opartej na wiedzy. I nie dotyczy to tylko bankowości, ale całego społeczeństwa” – powiedział Siemiątkowski.

Czytaj więcej

Pokolenie Z ma problem ze znalezieniem pracy z powodu coraz szerszego wykorzystania AI
Globalne Interesy
Pokolenie Z w pułapce sztucznej inteligencji. Nowy raport nie pozostawia złudzeń

Szef Klarny podkreśla, że optymizm co do perspektywy nowych miejsc pracy może być mylący, zwłaszcza w krótkiej perspektywie. Jako przykład podaje zawód tłumacza, który w samej Brukseli wykonuje tysiące osób, a który już teraz w dużej mierze może zastąpić sztuczna inteligencja.

Społeczeństwo będzie musiało dowiedzieć się, co zmierzamy zrobić, ponieważ owszem, powstaną nowe miejsca pracy, ale w krótszej perspektywie nie pomoże to brukselskiemu tłumaczowi. Nie zostanie on influencerem na YouTube jutro” – dodał.

Była „królikiem doświadczalnym” AI. Po dwóch latach Klarna weszła na giełdę

Klarna zainwestowała w sztuczną inteligencję duże środki. W 2023 r.. Siemiątkowski zadeklarował, że chce zostać „ulubionym królikiem doświadczalnym” OpenAI. Jednym z powodów była potrzeba obniżenia kosztów po zakończeniu boomu w branży fintech. Na początku 2024 r.. Klarna uruchomiła chatbota do obsługi klienta opartego na narzędziach OpenAI, który według firmy może wykonać pracę równą 800 pełnoetatowych agentów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwoliło Klarnie wstrzymać rekrutację na ponad rok i zmniejszyć zatrudnienie z 7400 do około 3000 osób. Mimo początkowych problemów z jakością wsparcia AI, jego wdrożenie doprowadziło do wzrostu zysków i podniesienia wynagrodzeń dla pracowników.

Czytaj więcej

Hydraulicy mogą skupić się na samej naprawie, a nie na papierologii. Dzięki AI szybciej wystawiają faktury
Technologie
Hydraulicy z AI: Sztuczna inteligencja wkracza tam, gdzie nikt się nie spodziewał
Ze względu na pewne ograniczenia narzędzi AI i sugestie klientów firma zdecydowała się na początku roku zrekrutować więcej pracowników obsługi klienta, aby zapewnić użytkownikom możliwość rozmowy z człowiekiem. Prezes Klarny wierzy jednak, że sztuczna inteligencja może równie dobrze radzić sobie z problemami klientów.

Można zbudować duże zaufanie, zlecając sztucznej inteligencji wykonywanie określonych typów zadań ze względu na spójność i jakość” – powiedział Siemiątkowski.

W najnowszym raporcie firma odnotowała 38 proc. wzrost przychodów rok do roku w Stanach Zjednoczonych i rosnące zyski. We wrześniu zadebiutowała na giełdzie w Nowym Jorku, a jej kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 15 miliardów dolarów.

AI w bankowości. Siemiątkowski: Koniec „nadmiernych zysków”

Dziś Klarna ma ponad 114 milionów klientów. To więcej niż wiele tradycyjnych banków.

Oczywiście ci klienci niekoniecznie jeszcze w pełni korzystają z naszych usług bankowych, ale to musi być aspiracją” – powiedział Siemiątkowski.

Firma uzyskała w tym roku licencję na pieniądz elektroniczny w Wielkiej Brytanii, co pozwala jej oferować więcej usług finansowych i konkurować z firmami takimi jak Revolut.

Zdaniem szefa Klarny, ​​boom na sztuczną inteligencję oznacza koniec „nadmiernych zysków” zarówno w branży bankowej, jak i oprogramowania, ponieważ dotychczasowi gracze są wyprzedzani przez szybciej rozwijających się konkurentów.

Źródło: rp.pl

Sztuczna Inteligencja Rynek pracy AI

Szef Klarny mówi wprost: „Społeczeństwo będzie musiało się dowiedzieć"

