Lawina pozwów przeciwko OpenAI i atak konkurencji. Czy ChatGPT utraci pozycję lidera?

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania prawne stoją przed OpenAI i Microsoftem w kontekście modeli sztucznej inteligencji?

Jakie są potencjalne skutki finansowe wynikające z roszczeń prawnych wobec OpenAI?

W jaki sposób zmieniają się udziały rynkowe w sektorze generatywnej AI?

Chodzi o pozwy sądowe, które zalewają OpenAI oraz Microsoft, czyli głównego inwestora w firmie stojącej za ChatGPT. Koncern, który wpompował w OpenAI 13 mld dol., musi zmagać się teraz z oskarżeniami, że stworzył "antykonkurencyjne porozumienie", które sztucznie zawyżyło ceny usług generatywnej AI. Sprawa już trafiła do sądu w San Francisco. Ale jest ich więcej – lawina pozwów dotyczy praw autorskich.

Reklama Reklama

Miliardy na prawników zamiast na rozwój?

Właściciele praw autorskich wnieśli ponad 40 pozwów przeciwko firmom technologicznym, jak OpenAI i Microsoft, zarzucając im nieautoryzowane wykorzystanie ich materiałów do trenowania systemów sztucznej inteligencji. Jak donosi Reuters, skala problemu, z którym m.in. twórcy ChatGPT muszą się zmierzyć, jest tak duża, że rozważają do tego celu wykorzystać pieniądze inwestorów. Zamiast zatem pozyskany kapitał przeznaczać na rozwój, wydadzą go na prawników i ewentualne odszkodowania? Brzmi absurdalnie, ale firma Sama Altmana stoi właśnie przed tym wyzwaniem. Tym bardziej, że – według „Financial Times” – rośnie presja ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, które niechętnie oferują kompleksowe ubezpieczenia obejmujące roszczenia prawne związane ze sztuczną inteligencją.

OpenAI już miał zabezpieczyć do 300 mln dol. od brokera Aon na wypadek nowych zagrożeń AI, choć analitycy uważają, iż to zdecydowanie niewystarczająca kwota w obliczu potencjalnych strat wynikających z dużych roszczeń prawnych. Wystarczy wspomnieć, że niedawno Anthropic zgodził się zapłacić 1,5 mld dol. na pokrycie ugody w sprawie pozwu zbiorowego z autorami (sprawa dotyczyła domniemanego wykorzystania „pirackich książek” do trenowania modeli AI).